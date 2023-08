Final Fantasy VII: Ever Crisis arrive sur iOS et Android le 7 septembre. L'occasion de redécouvrir les événements du jeu original.

Final Fantasy VII: Ever Crisis, un jeu mobile qui vient étendre l’histoire et l’univers de FFVII, sera disponible sur iOS et Android à partir du 7 septembre prochain. Square Enix avait annoncé ce jeu en même temps que le titre de battle royale Final Fantasy VII The First Soldier en 2021. Il devait sortir en 2022, mais des reports ont largement perturbé le planning initial et l’entreprise n’a pas pu démarrer la phase de bêta test avant le mois de juillet de cette année.

Ever Crisis a été développé par Applibot, mais des vétérans de Final Fantasy, comme Kazushige Nojima, Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura ont été impliqués en tant que scénariste, producteur exécutif et directeur créatif, respectivement. Le jeu propose un style artistique qui rappelle celui des personnages chibi de FFVII, mais avec un petit twist, comme The Verge l’explique, Cloud a des mains dans cette version !

Le jeu re-raconte les événements de l’opus original, les joueurs pourront donc revivre certains des moments les plus emblématiques, mais il y a aussi des histoires et éléments de The First Soldier, notamment lorsque les personnages étaient plus jeunes. En ce qui concerne le gameplay, celui-ci est basé sur le système Active Time Battle original qui a été optimisé pour le mobile.

L’occasion de redécouvrir les événements du jeu original

Ever Crisis sera free-to-play, mais selon si l’on en croit la version bêta fermée que Android Police a pu tester, les joueurs devront dépenser de l’argent dans des petits jeux de type “gacha” pour obtenir des armes et autres items. Les fans qui sont intéressés par ce nouveau jeu Final Fantasy peuvent se préinscrire dès maintenant pour l’une ou l’autre des plateformes.