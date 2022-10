Final Fantasy 7 : The First Soldier, le Battle Royale de Square Enix va s’arrêter

Un peu plus d'un an seulement après sa mise en service sur iOS via l'App Store et Android via le Google Play, Final Fantasy 7 : The First Soldier est déjà en fin de vie.

L’éditeur japonais Square Enix se prépare à mettre fin aux serveurs de Final Fantasy 7 : The First Soldier, un free-to-play mobile au format Battle Royale considéré comme canonique et se déroulant 30 ans avant les événements de Final Fantasy 7 :

La clôture aura lieu le 11 janvier 2023. Malgré tous nos efforts pour vous proposer des mises à jour régulières avec du contenu frais et passionnant, nous n’avons pas été en mesure de vous offrir l’expérience que nous espérions et que vous méritez tous, c’est pourquoi nous avons pris la décision extrêmement difficile de mettre fin aux serveurs de FF7 The First Soldier. Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien au cours de l’année écoulée. Bien qu’il ne reste qu’un peu moins de trois mois avant la fin du service, nous continuerons à faire des mises à jour pendant cette période, et nous espérons que vous continuerez à profiter de The First Soldier jusqu’à la fin.

La fin de Final Fantasy 7 : The First Soldier est actée

Les crédits Shinra ont été retirés de la boutique en jeu à partir d’aujourd’hui, mais les crédits Shinra restants peuvent être utilisés jusqu’à l’arrêt des serveurs de Final Fantasy 7 : The First Soldier. La prise en charge des langues autres que l’anglais pour la version mondiale prendra fin le 31 octobre prochain. Après cette date, le texte sera affiché en anglais uniquement.

Pour mémoire, Final Fantasy 7 : The First Soldier est Battle Royale à “haute intensité”, imprégné d’éléments RPG de la série Final Fantasy. Situé à Midgar avant les événements de FF7, les joueurs se battent pour rejoindre les rangs de l’unité d’élite SOLDIER de la Shinra tout en utilisant des sorts, des armes et des capacités spéciales pour vaincre leurs adversaires et sortir victorieux.