Meta et Google : Projet de collaboration avec Hollywood pour une IA optimisée

Selon les rapports, les entreprises auraient proposé des dizaines de millions de dollars. Que pourraient-elles espérer obtenir en retour de cet énorme investissement ?

Tl;dr Meta et Google tentent d’obtenir des licences de studios hollywoodiens pour améliorer leur IA.

Netflix et Disney ne sont pas prêts à concéder des licences, mais sont ouverts à d’autres collaborations.

Il y a une forte compétition entre les entreprises d’IA pour obtenir des licences auprès des médias.

Les studios hollywoodiens ont des réserves concernant ces accords en raison des préoccupations sur l’usage de leur travail par l’IA.

La ruée vers l’IA des géants technologiques

À Hollywood, les deux géants technologiques que sont Meta et Google sont prêts à dépenser des sommes conséquentes pour améliorer leurs modèles d’IA sur vidéo, rapporte Bloomberg. Voyant un futur rayonnant pour la génération de vidéo IA, ils ont mis en jeu des “dizaines de millions de dollars”, sans pour autant de certitude quant aux résultats des pourparlers.

Un désir d’innovation et de collaboration

Des acteurs majeurs tels que “Netflix et Disney”, tout en refusant de concéder leurs contenus, ont exprimé leur intérêt pour d’autres formes de collaborations. Warner Brothers Discovery, lui, a montré une certaine disposition à accorder des licences pour certains de ses programmes.

La course aux licences médias

Cet événement met en lumière ce qui ressemble à une course à l’armement entre les sociétés d’IA. OpenAI et NewsCorp sont allés de l’avant, scellant un accord pluriannuel pour apporter du contenu d’actualités à ChatGPT. Meta envisage aussi de rémunérer les éditeurs pour accéder aux “informations, photos et vidéos” afin de nourrir ses modèles d’IA, selon Business Insider.

Des préoccupations d’Hollywood face à l’IA

Cependant, Bloomberg souligne que les studios hollywoodiens pourraient avoir des réserves sur de tels accords. Malgré l’intérêt certain pour les outils de montage IA, l’industrie du divertissement s’inquiète de la manière dont ces entreprises pourraient exploiter leur travail créatif. Un exemple de cette tension a éclaté publiquement cette semaine avec l’accusation de Scarlett Johansson envers OpenAI, reprochant à l’entreprise d’avoir copié sa voix pour son assistant “Sky” dans ChatGPT. OpenAI a nié avoir essayé d’imiter sa voix, sans pour autant expliquer un tweet ambigu de Sam Altman, l’un des dirigeants de l’entreprise.