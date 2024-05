Ce thriller d’action avec Kurt Russell a inspiré Metal Gear Solid

Hideo Kojima s'est inspiré du film Executive Decision pour concevoir les intrigues captivantes de Metal Gear Solid et donner naissance à Solid Snake.

Tl;dr Le film Executive Decision de 1996 avec Kurt Russel rappelle l’univers de Metal Gear Solid.

Solid Snake de Metal Gear Solid est basé sur le personnage Snake Plissken, interprété par Kurt Russel, de Executive Decision.

Kurt Russel a refusé de prêter sa voix à Snake dans Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Si un film Metal Gear Solid voit le jour, Kurt Russel serait le choix parfait pour le rôle de Big Boss.

Executive Decision, un film proche de l’univers de Metal Gear Solid

En 1996, Kurt Russel joue dans le film d’action-thriller Executive Decision. Dans ce film, l’acteur américain et une équipe de soldats d’élite doivent infiltrer un avion détourné par des terroristes. L’atmosphère du film, où l’infiltration et le silence sont de mise, est fortement similaire au jeu vidéo Metal Gear Solid.

Snake Plissken, une inspiration pour Metal Gear

L’un des premiers rôles majeurs de Kurt Russel fut celui de Snake Plissken, un ancien soldat devenu criminel, dans le film Escape from New York de John Carpenter. Ce personnage a largement inspiré la création des protagonistes de Metal Gear, notamment par son nom, Snake, et son penchant pour l’infiltration.

Un refus de participer à Metal Gear Solid 3

Plus tard, Kurt Russell a refusé de prêter sa voix à Snake, le personnage principal de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Selon lui, une fois un rôle terminé, il préfère se consacrer à de nouveaux projets plutôt que de revenir sur d’anciens.

Un rôle sur mesure pour un film Metal Gear Solid

Si un film Metal Gear Solid devait voir le jour, Kurt Russel serait le choix parfait pour incarner Big Boss, un personnage clé de la série. Cependant, les similitudes avec Escape from New York pourraient le dissuader d’accepter le rôle.