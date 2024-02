Batman Beyond : un concept art suscite notre envie de voir ce film d’animation devenir réalité

L'univers de Batman Beyond avec Terry McGinnis pourrait être adapté en film d'animation à la Spider-Verse.

Batman Beyond : bientôt un film d’animation ?

Un concept art pour un film Batman Beyond a récemment vu le jour, provenant de l’équipe derrière les films d’animation Spider-Verse de Sony. Ce Batman, ou plutôt Terry McGinnis, plus connu sous le nom de Batman Beyond, n’a jamais été vu en live-action et encore moins en film d’animation. Ce dernier, qui a gagné une véritable notoriété grâce à sa série animée, a su fédérer un public fidèle à travers les décennies.

5 months ago Patrick Harpin walked into @wbpictures @DCofficial and pitched a 𝘉𝘢𝘵𝘮𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘺𝘰𝘯𝘥 Animated Feature. Before we pitched, they warned us "there is absolutely no way we can do a 𝘉𝘦𝘺𝘰𝘯𝘥 movie", but they loved our enthusiasm. We pitched the outline for the… pic.twitter.com/1mhFyu6NUp — Yuhki Demers (@yuhkidemers) February 20, 2024

Une collaboration artistique

Ce fabuleux concept art est l’œuvre de Yuhki Demers, qui a travaillé sur le développement visuel des films Spider-Man: Into the Spider-Verse et Spider-Man: Across the Spider-Verse, en collaboration avec Patrick Harpin, écrivain et réalisateur. Les trois images de ce concept art ont été proposées à Warner Bros. Discovery dans le cadre d’un projet de film d’animation Batman Beyond.

Une intégration possible à l’univers DC de James Gunn

Le style d’animation du concept art de Batman Beyond rappelle étrangement celui de Spider-Verse. Yuhki Demers a exprimé l’espoir d’intégrer ce projet à l’univers DC de James Gunn, malgré l’absence de plans officiels à ce jour. Celle-ci pourrait offrir une nouvelle perspective sur l’univers DC, avec une vision future de Batman.

Un projet avorté

Un film live-action Batman Beyond avec Michael Keaton était prévu dans l’ancien DCEU, mais n’a finalement jamais vu le jour. Cependant, compte tenu de la popularité persistante de Batman Beyond, il semble étonnant que Warner Bros. n’ait pas encore exploré le potentiel de Terry McGinnis sur grand écran.