Batman: Arkham Trilogy arrive sur Nintendo Switch le 13 octobre. Un portage intéressant pour une trilogie très réussie.

Warner Bros. Games révélait en juin que Batman: Arkham Trilogy arriverait sur Nintendo Switch cet automne. Aujourd’hui, nous avons une date précise. Le pack Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight – avec toutes les extensions de ces trois jeux – arrivera sur la console de Big N le 13 octobre prochain.

Turn Me Up Games, qui a aidé à porter Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et It Takes Two sur la Switch, a réalisé les portages de cette série très bien accueillie par les critiques. Batman: Arkham Asylum avait lancé la trilogie en 2009 avec une histoire originale qui voyait le héros affronter l’un de ses ennemis les plus emblématiques. Le Joker met en place un vaste plan pour prendre le contrôle de Arkham Asylum et Batman doit aussi gérer Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy et l’Épouvantail.

Batman: Arkham City, la suite de 2011, étend le jeu à une zone plus grande de Gotham et introduit d’autres méchants cultes, comme Mr. Freeze, Double-Face et le Pingouin. Rocksteady a poursuivi le travail en 2015 avec Batman: Arkham Knight, avec une Batmobile transformable que vous pouvez piloter dans un monde ouvert.

Un portage intéressant pour une trilogie très réussie

Le système de combat est très efficace et les mécaniques de furtivité et autres énigmes apportent une dose de variété appréciable. Si vous n’avez jamais joué à ces jeux et que vous êtes fan du Chevalier Noir, ces jeux sont à faire. Sachez seulement que vous les trouverez très certainement à un tarif moins élevé sur d’autres plateformes, tout du moins pendant quelques mois.

Quoi qu’il en soit, Batman: Arkham Trilogy vous aidera facilement à passer le temps jusqu’au prochain jeu de Rocksteady, Suicide Squad: Kill The Justice League. Après une franche déception suite à une présentation du gameplay, Rocksteady et WB Games avaient décidé de reporter la sortie du jeu de mai à février prochain. Suicide Squad: Kill The Justice League devait normalement arriver en 2022.