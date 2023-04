Suicide Squad : Kill the Justice League n’échappe pas à un nouveau report

Rocksteady Studios annonce que Suicide Squad : Kill the Justice League sortira le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam) au lieu du 26 mai prochain.

Sous-entendu par l’incontournable Jason Schreier de Bloomberg en mars dernier, la sortie du TPS action-aventure avec la Task Force X, une équipe de super-vilains appartenant à l’univers DC Comics, est officiellement repoussée de plusieurs mois :

Nous avons pris la décision difficile mais ô combien nécessaire de prendre le temps dont nous avons besoin pour faire en sorte que l’expérience de jeu soit de la meilleure qualité possible pour les joueurs. Merci à notre formidable communauté pour son soutien continu, sa patience et sa compréhension. Nous avons encore beaucoup à partager dans les mois à venir et nous avons hâte de vous retrouver à Metropolis l’année prochaine.

Du gameplay en coop pour Suicide Squad : Kill the Justice League

Gaz Deaves, responsable du marketing chez Rocksteady Studios, a déclaré :

Avec Kill the Justice League, nous voulions que la ville dans laquelle le jeu Suicide Squad se déroule fasse partie intégrante des combats. Dans cette optique, nous savions que nous devions concevoir notre plus grande carte jamais créée. Metropolis est deux fois plus vaste que le Gotham City de Batman Arkham Knight, mais tout n’est pas qu’une question de taille. Nous avons ajouté énormément de détails et de personnalité pour que notre monde paraisse plus vivant, ce qui devrait plaire aux joueurs. Chaque membre de la Suicide Squad dispose d’une méthode de déplacement unique pour explorer la ville et, avec des options de gameplay pour un à quatre joueurs et des arbres de compétences pour chaque personnage, vous pourrez personnaliser votre expérience de jeu.

Dans les coulisses de Suicide Squad : Kill the Justice League

Développé par Rocksteady Studios, Suicide Squad : Kill the Justice League se présente comme un jeu de tir et d’action-aventure à la troisième personne dans lequel les joueurs vont pouvoir Harley Quinn alias Dr Harleen Quinzel, Deadshot alias Floyd Lawton, Captain Boomerang alias Digger Harkness et King Shark alias Nanaue. Anciens détenus d’Arkham Asylum, ils seront amenés à unir leurs forces pour vaincre les plus grands super-héros du monde, la Justice League.