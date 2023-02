It Takes Two de Hazelight Studios atteint les dix millions de ventes

Hazelight Studios annonce s'est vendu à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde sur consoles et PC.

Deux millions en octobre 2021, cinq millions en février 2022, sept millions en juillet 2022 et maintenant dix millions de copies écoulées, le jeu coopératif It Takes Two voit son succès se prolonger alors qu’une adaptation cinématographique est en préparation du côté d’Amazon Prime Video avec les sociétés Dj2 Entertainment et Seven Bucks Productions. L’histoire voit deux parents, qui ont l’intention de divorcer, se transformer en poupées par un sortilège. Pris au piège dans un univers fantastique, ils vont devoir sauver leur relation à la demande d’un gourou de l’amour, le Dr Hakim, en réalisant divers défis amusants et originaux pour retrouver leur forme humaine.

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION 😳💥

Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. 😍 pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn

— Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023