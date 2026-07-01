AWS envoie ses ingénieurs chez les clients pour déployer l’IA

En bref Amazon Web Services lance une équipe FDE pour déployer des agents IA directement chez les clients.

Des ingénieurs s’installent temporairement en entreprise pour construire des solutions IA et transférer les compétences.

Le modèle, inspiré de Palantir et repris par OpenAI et Anthropic, devient la nouvelle façon de vendre l’IA en entreprise.

Amazon Web Services (AWS) ne fait pas semblant. Le groupe américain met un milliard de dollars sur la table pour créer Forward-Deployed Engineers (FDE), une nouvelle organisation interne dédiée aux forward-deployed engineers, à savoir des ingénieurs qui vont bosser au plus près des clients pour installer de l’IA concrète. Et vu l’état du marché, ce n’est pas un détail.

Un pari massif pour envoyer l’IA directement chez les clients

AWS a officialisé cette nouvelle équipe tournée vers des missions courtes, avec une idée simple, intégrer des ingénieurs dans les entreprises clientes pour y déployer des agents IA conçus sur mesure. Pas juste vendre une brique cloud et disparaître derrière un dashboard. Là, on parle d’accompagnement sur le terrain.

Le point qui compte, c’est la nature du financement. Amazon parle bien d’un engagement de 1 milliard de dollars, mais il ne s’agit ni d’une coentreprise ni d’un investissement classique. Ce sont des ressources internes mobilisées par le groupe. Nuance importante, parce que ça dit une chose, Amazon veut tenir la main du client, pas seulement lui louer l’outil.

Le vrai rôle de ces ingénieurs, construire puis rendre le client autonome

L’idée derrière cette équipe, ce n’est pas seulement de monter le système demandé et d’assurer la maintenance. Francessca Vasquez, vice-présidente Frontier AI chez AWS, insiste sur un point, les entreprises doivent repartir avec une solution qui tourne dans leur propre environnement AWS, mais aussi avec des compétences durables, des workflows et des méthodes qu’elles pourront réutiliser seules.

En gros, AWS vend de la vitesse, du sur-mesure et un transfert de savoir-faire. Les ingénieurs s’intègrent temporairement chez le client, réagissent aux besoins qui remontent en direct, puis laissent derrière eux des briques réemployables. Sur le papier, c’est quand même plus séduisant qu’un déploiement IA figé six mois trop tôt.

Pourquoi tout le monde copie ce modèle maintenant ?

Le modèle des FDE n’est pas né chez Amazon. Il a été popularisé par Palantir, et on comprend pourquoi. Une partie de la techno peut être réutilisée d’un client à l’autre, tout en étant ajustée aux process de chaque boîte. Le prestataire garde la responsabilité principale du déploiement, pendant que le client récupère un gros shot d’expertise.

Le revers, lui, est très terre à terre. Il faut maintenir un vrai corps d’ingénieurs capables d’installer, d’adapter et de suivre ces systèmes. C’est lourd. Et cher.

Mais le marché semble prêt à payer. Ces derniers mois, OpenAI et Anthropic ont lancé leurs propres coentreprises FDE. La première est valorisée à 4 milliards de dollars, la seconde à 1,5 milliard de dollars. Dans les deux cas, des fonds de private equity apportent l’argent de départ et l’accès à des entreprises clientes dans leur portefeuille. Bref, l’IA en entreprise ne se vend plus juste en API. Elle se déploie en baskets, directement dans les couloirs.