Amazon lance Bedrock, un service cloud pour l'IA générative. Une plateforme pour travailler sur de nombreux modèles existants.

Amazon se lance dans le bain de l’intelligence artificielle (IA) générative. Bedrock est le nom de la nouvelle API du géant pour Amazon Web Services (AWS) qui permet aux développeurs d’utiliser et de personnaliser des outils d’IA pour générer du texte ou des images. Voyez cela comme une alternative basée sur le cloud et configurable à ChatGPT et DALL-E 2 d’OpenAI, orientée vers les entreprises et les développeurs.

Les clients AWS peuvent utiliser Bedrock pour écrire, concevoir des chatbots, résumer des textes, classifier des images et bien davantage, via de simples invites textuelles. La plateforme donne aux utilisateurs le choix entre un modèle fondation (FM) Amazon Titan et plusieurs modèles de diverses startups, dont Anthropic Claude (concurrent de ChatGPT financé notamment par Google et conçu par d’anciens employés d’OpenAI), AI21 Jurassic-2 (un modèle de langage spécialisé dans l’espagnol, le français, l’allemand, le portugais, l’italien et le néerlandais) et Stable Diffusion (un générateur d’images open-source très populaire). De plus, les sociétés et développeurs peuvent personnaliser le comportement de leurs modèles – des données qui, selon Amazon, ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles -, selon CNBC. Cela devrait permettre, en théorie tout du moins, de répondre aux éventuelles craintes quant à la confidentialité.

Amazon voit en cette variété de modèles IA une véritable flexibilité offerte à ses clients. Selon la description faite par le géant américaine : “Avec l’expérience serverless de Bedrock, vous pouvez commencer rapidement, personnaliser des FM en privé avec vos propres données, les intégrer et les déployer facilement dans vos applications via les outils AWS et autres fonctionnalités avec lesquelles vous êtes déjà familiers (y compris les intégrations avec les fonctionnalités ML Amazon SageMaker, comme les Experiments pour tester différents modèles et les Pipelines pour gérer vos FM) sans devoir gérer la moindre infrastructure.”

Une plateforme pour travailler sur de nombreux modèles existants

“La plupart des entreprises veulent utiliser ces grands modèles de langage, mais les très bons modèles nécessitent des milliards de dollars à entraîner et de nombreuses années. La majorité des entreprises ne veulent pas en passer par là”, déclarait le PDG d’Amazon, Andy Jassy, à CNBC. “Alors ce qu’ils veulent faire, c’est partir d’un modèle fondation qui est déjà important et intéressant et qu’ils peuvent ensuite personnaliser selon leurs propres besoins. Et c’est précisément ce que propose Bedrock.”

Amazon explique que C3.ai, Pegasystems, Accenture et Deloitte comptent déjà parmi les premiers clients à vouloir essayer Bedrock. L’entreprise n’a pas encore communiqué les tarifs de ce nouvel outil, mais elle a ouvert la liste d’attente. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez en savoir plus et demander un accès sur le site dédié.