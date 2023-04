Amazon lance un accélérateur pour les startups de l’IA générative

Amazon lance un accélérateur pour les startups travaillant dans l'IA générative : 10 semaines d'accompagnement avec les experts et services d'AWS.

Amazon n’est peut-être pas connu pour ses travaux sur l’intelligence artificielle (IA) générative – ce n’est qu’une question de temps -, mais le géant américain est prêt à aider les autres à mettre sur pied leurs technologies. Amazon Web Services (AWS) vient de lancer un accélérateur pour l’IA générative qui œuvrera à aider les startups “les plus prometteuses”. Un programme de 10 semaines qui offrira des crédits pour AWS, une mise à disposition de mentors et autres experts ainsi que des accès à des événements dédiés. À la fin de ces dix semaines, les startups présentent leur travail à de potentiels clients et investisseurs.

Bien que cet accélérateur soit ouvert à toutes les startups travaillant autour de l’IA générative, AWS recommande que les candidats aient au moins un produit basique prêt avec déjà un certain intérêt de la part du public. Les inscriptions sont ouvertes au monde entier jusqu’au 17 avril, et Amazon précise bien qu’il n’y a aucune limite à la manière dont l’intelligence artificielle est utilisée – tant que cela reste dans le domaine du légal, évidemment -.

Le géant américain espère que cet accélérateur servira de “catalyseur” pour faire avancer l’innovation dans l’IA générative. Dans le même temps, c’est aussi une source potentielle de faire progresser sérieusement les affaires d’AWS. Runway utilise la plateforme de calcul dans le cloud de l’entreprise pour une IA orientée vers les artistes qui a, entre autre, contribué aux effets visuels du film Everything Everywhere All At Once. Les sociétés qui parviennent à décoller grâce à ce programme utiliseront très certainement la plateforme et les services d’AWS pour répondre à la demande et assurer leur croissance.

Amazon n’a que peu d’IA génératives maison à l’heure actuelle. Son outil Create with Alexa vous permet de générer des histoires pour les enfants sur un smart display Echo Show, par exemple. Et dans le même temps, le géant américain a clairement moins de pression à créer ses propres produits dans ce domaine que des concurrents purement tech comme Google et Microsoft. L’entreprise pourra continuer de faire des profits tant que la demande pour les outils AWS sera aussi forte, et elle pourrait utiliser tous les travaux des concurrents comme source d’inspiration pour sa propre intelligence artificielle.