Face à la gronde des utilisateurs, Google retire la limite de fichiers dans Drive

Google fait machine arrière concernant la limite de fichiers de Google Drive et promet de prévenir à l'avance, dans l'éventualité où des changements devaient survenir.

Google a décidé de revenir sur sa décision en supprimer la limite de création de fichiers que le géant américain avait mis en place dans le plus grand silence sur Drive il y a quelques jours. Dans une annonce publiée sur Twitter, le compte Google Drive explique simplement qu’elle annule une “mise à jour système sur… les limitations de fichiers” qui avait été mise en place pour “préserver la stabilité et optimiser les performances”. Le géant de la tech déclarait que cette dernière n’impactait qu’un petit nombre d’utilisateurs, mais il cherche désormais d’autres alternatives pour garantir que les performances ne soient pas dégradées, peu importe le nombre de fichiers sur votre compte.

Plusieurs utilisateurs de Drive avaient constaté une erreur affichant que leur envoi de fichier avait échoué et qu’ils ne pouvaient dépasser la limite de création de fichiers de 5 millions de fichiers depuis février. Un porte-parole de Google avait récemment confirmé à Ars Technica qu’il avait mis en place cette limite à 5 millions pour “empêcher les mauvaises utilisations de [son] système, ce qui pourrait impacter [sa] stabilité et sa sécurité”. Bien que Google n’ait pas mentionné cette limite dans sa nouvelle annonce, c’est précisément ainsi que la firme de Mountain View a décrit la modification qu’elle a décidé d’annuler.

Google avait suscité une vive controverse, pas uniquement pour avoir imposé cette limite sur le nombre de créations de fichiers, mais aussi pour ne pas avoir averti les utilisateurs. Cette limite affectait les utilisateurs payants, après tout, même si qui sont abonnés à l’offre la plus onéreuse de Google One qui offre pas moins de 30 To de stockage. Il est tout à fait possible, avec un tel volume de stockage, d’atteindre cette limite avec de petits fichiers. Par ailleurs, Google Drive ne dispose d’aucun compteur permettant de visualiser facilement le nombre total de fichiers présents sur un compte et donc de savoir si l’on approche ou non de cette limite.

Ce n’était clairement pas la meilleure approche pour empêcher une éventuelle mauvaise utilisation de Drive, et le fait de ne pas avertir avant les utilisateurs est probablement pire encore. Le géant américain a promis dans son tweet que s’il décidait à l’avenir de procéder à des changements sur son service de stockage cloud, il communiquera d’abord aux utilisateurs.