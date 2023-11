Amazon affirme que ses puces de nouvelle génération multiplient par quatre la vitesse d’apprentissage de l’IA

Le géant américain étend également sa collaboration avec NVIDIA et lance un chatbot orienté vers les affaires. Quelle sera la prochaine étape de cette expansion ?

Tl;dr AWS annonce de nouveaux produits et services centrés sur l’IA.

Sont dévoilés les processeurs d’IA Trainium2 et Graviton4.

Partenariats renforcés avec NVIDIA, lancement prévu d’un Chatbot d’IA commercial nommé Q.

Concurrence avec Microsoft dans le domaine de l’IA d’entreprise et du cloud.

Amazon Web Services, une force motrice dans l’IA

La récente conférence de Las Vegas Re:Invent a été l’occasion pour Amazon Web Services (AWS) de faire une série d’annonces remarquées, démontrant son positionnement stratégique dans le secteur de l’intelligence artificielle. Tenant compte de ce que ces annonces suggèrent sur les objectifs à long terme de la société pour ses plateformes d’IA, voici un résumé des points forts.

La nouvelle génération de processeurs d’IA

En guise de prélude, AWS a révélé ses derniers processeurs d’IA destinés à l’entraînement et à l’exécution des modèles. Le Trainium2, conçu pour l’entraînement des modèles, promet une performance jusqu’à quatre fois supérieure et une efficacité énergétique doublée par rapport à son prédécesseur. AWS s’engage sur une diminution des coûts, grâce à une réduction de la consommation d’énergie permettant un entraînement + rapide des modèles. Le Graviton4, plus polyvalent, augmenterait de 30% la performance globale lors de l’utilisation d’un modèle d’IA entraîné, tout en réduisant les coûts de l’informatique en nuage pour les organisations.

Le renforcement des partenariats et le déploiement de Q

Parallèlement, l’entreprise a renforcé sa collaboration avec NVIDIA, contrairement à ce que l’on pourrait attendre suite à l’annonce de ses propres processeurs. En effet, Amazon fournira à ses clients professionnels un accès au cloud aux derniers GPU H200 IA de NVIDIA. AWS présente également un nouvel assistant personnel alimenté par l’IA orienté vers le business nommé Q. Celui-ci est conçu pour faciliter les projets de travail et les tâches de service à la clientèle. Il permet un accès rapide aux réponses et peut être adapté à chaque entreprise.

L’expansion stratégique dans l’IA et le cloud

Il apparaît clairement qu’Amazon investit massivement dans l’IA, en concurrence directe avec son ancien rival de cloud, Microsoft. AWS fait également usage de l’IA pour asseoir sa domination dans l’espace du cloud computing, tentant de contrer toute augmentation de la part de marché de ses concurrents comme Google et Alibaba.