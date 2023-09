Amazon mise 4 milliards de dollars sur Anthropic, l'un des grands rivaux d'OpenAI. Le géant du e-commerce parviendra-t-il à se faire une vraie place dans le marché de l'IA ?

Amazon a décidé d’investir jusqu’à 4 milliards de dollars dans Anthropic, le concurrent d’OpenAI, pour fournir des services de deep learning, notamment, avancés à ses clients Amazon Web Service (AWS), écrit l’entreprise dans un communiqué de presse. En retour, AWS devient le “fournisseur cloud principal” d’Anthropic pour entraîner et déployer ses futurs modèles fondation. Il s’agit du deuxième plus grand investissement dans l’entreprise, fondée par d’anciens cadres d’OpenAI, suite au partenariat à 400 millions de dollars de Google avec la société.

Le géant du e-commerce va commencer avec un investissement de 1,25 milliard de dollars pour s’offrir une participation minoritaire dans Anthropic, avec une option pour faire progresser cet investissement jusqu’à un total de 4 milliards de dollars. Outre Google et Amazon, Anthropic compte aussi Salesforce, Zoom, Spark Capital et autres sociétés de la tech comme investisseurs. À noter, l’accord d’Anthropic avec Google ne lui demandait pas d’acheter des services cloud au géant de la recherche.

Anthropic a récemment dévoilé son premier chatbot grand public, Claude 2, accessible via abonnement comme ChatGPT d’OpenAI. Le système d’IA Constitutionnelle de Claude est dirigé par 10 principes “fondateurs” d’équité et d’autonomie et il est censé être plus difficile à abuser que d’autres IA. Anthropic travaille aussi sur un chatbot baptisé “Claude-Next” qui devrait être dis fois plus puissant que n’importe quelle IA actuelle, selon un rapport de TechCrunch.

La startup défend le déploiement d’une IA responsable, elle a récemment formé un groupe de sécurité IA avec Google, Microsoft et OpenAI. Elle travaille avec AWS depuis 2021. “Claude excelle dans une grande variété de tâches, des dialogues sophistiqués à la génération de contenus créatifs en passant par les raisonnements complexes et autres instructions détaillées, tout en maintenant un grand degré de confiance et de prédictibilité”, selon Amazon.

Le géant du e-commerce parviendra-t-il à se faire une vraie place dans le marché de l’IA ?

Plutôt que d’entraîner leurs propres modèles, les clients AWS pourront utiliser les modèles IA d’Anthropic via Amazon Bedrock, un service conçu spécifiquement pour le développement de l’IA. Amazon Cloud offre aussi ses propres applications IA et avec ce nouveau partenariat, le géant espère pouvoir se faire une place importance sur le terrain.

OpenAI, soutenu par Microsoft, est considéré comme le leader actuel de l’IA et du chatbot, grâce à son chatbot ultra-populaire ChatGPT et son service de génération d’images DALL-E. L’utilisation de l’IA dans les entreprises continue de croître de manière exponentielle, malgré des craintes quant à la légalité et l’éthique sur le contenu. Ce fut d’ailleurs l’un des principaux points de la grève des scénaristes de la WGA, par exemple.