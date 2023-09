Amazon Map View va placer les appareils connectés de votre maison sur un plan. Une expérience totalement optionnelle qui devrait simplifier le quotidien.

Pendant son événement d’automne annuel, Amazon a dévoilé une nouvelle manière pour contrôler tous les appareils connectés compatibles dans sa maison. Cette dernière est baptisée Map View et les premiers utilisateurs pourront en profiter plus tard cette année s’ils résident aux États-Unis et qu’ils disposent d’un appareil iOS avec LiDAR.

Les utilisateurs concernés pourront alors créer un plan virtuel de leur maison grâce à leur téléphone et Map View affichera tous les appareils connectés que vous avez. Plutôt que d’utiliser Alexa ou une autre app pour gérer un appareil, vous pourrez visualiser directement sa localisation dans votre maison et tapoter dessus pour, par exemple, allumer une lumière, augmenter le volume d’une enceinte Echo ou changer la température. Vous pourrez aussi visualiser les flux des caméras en direct via Map View.

Voilà en tout cas une interface utilisateur plutôt directe et intuitive. Par exemple, vous n’aurez plus à vous souvenir des noms de tous vos appareils puisque vous verrez, littéralement, où ils sont dans votre maison.

Une expérience totalement optionnelle qui devrait simplifier le quotidien

Amazon précise par ailleurs qu’il s’agit là d’une expérience totalement optionnelle. Vous pouvez décider quelles pièces ajouter sur le plan et quels appareils y faire figurer. Vous pouvez aussi supprimer votre plan à tout moment.

Vous pourrez configurer Map View dans l’app Alexa sur les iPhone 12 Pro et Pro Max, 13 Pro et Pro Max, 14 Pro et Pro Max, 15 Pro et Pro Max ainsi que sur tous les modèles d’iPad Pro.

Sur le même sujet, vous savez peut-être qu’Amazon tente de racheter iRobot, depuis plus d’un an maintenant. Certains robots aspirateurs Roomba sont capables de cartographie votre maison pour optimiser le nettoyage. Il n’est pas difficile d’imaginer comment tout ceci pourrait s’intégrer dans Map View.