NVIDIA dévoile sa nouvelle génération de puces super-ordinateur pour l’IA

Tl;dr NVIDIA lance sa nouvelle génération de puces pour superordinateurs IA.

La technologie “Hopper” surpasse la précédente génération.

Le produit clé est la HGX H200, qui offrira des améliorations significatives.

Le supercalculateur le plus puissant, JUPITER, sera installé en 2024.

La révolution technologique par NVIDIA

Le géant de la technologie NVIDIA a lancé sa nouvelle génération de puces pour supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle. Ces dernières seront un levier de développement majeur pour l’apprentissage profond et les modèles de langage avancés, tel que GPT-4 d’OpenAI.

Une nouvelle architecture prometteuse

Le cœur de cette révolution se trouve dans l’HGX H200 GPU, basée sur l’architecture “Hopper” de NVIDIA. Il s’agit d’un saut technologique significatif par rapport à la génération précédente. Mais ce qui fait réellement la différence, c’est l’utilisation par NVIDIA de la mémoire HBM3e pour cette puce. Pour faire simple, cette mémoire est plus rapide et dispose d’une plus grande capacité. En d’autres termes, elle est parfaitement adaptée aux modèles de langage à grande échelle.

Une puce qui équipe les supercalculateurs

Au-delà de l’HGX H200 GPU, NVIDIA propose également le GH200 Grace Hopper “superchip”. Il se destine plus particulièrement aux supercalculateurs, permettant ainsi aux scientifiques et aux chercheurs de surmonter les problèmes les plus complexes du monde.

Parmi ces supercalculateurs, JUPITER, qui sera situé en Allemagne, sera sans doute le plus puissant grâce à l’utilisation de cette nouvelle puce. Prévu pour 2024, il contribuera à des percées scientifiques majeures dans de nombreux domaines, notamment la prédiction du climat et de la météo, la recherche pharmaceutique, et le calcul quantique.

Une entreprise tournée vers l’avenir

Il est évident que ces nouvelles technologies jouent un rôle essentiel pour NVIDIA. En effet, la société tire la majorité de ses revenus de l’intelligence artificielle et des segments des centres de données. Et il ne fait aucun doute que ces avancées technologiques contribueront à la tendance de croissance actuelle.