Avatar sur Netflix : la saison 2 chute et brouille l’avenir

La saison 2 d’Avatar sur Netflix démarre bien plus bas que la première. Un signal inquiétant pour le live-action, moins pour l’avenir global de la franchise.

En bref La saison 2 chute de 58%

Netflix maintient quand même une saison 3

L’animation porte désormais l’avenir

La vraie info, elle est là. La saison 2 de Avatar: The Last Airbender a démarré beaucoup plus bas que la première sur Netflix, avec une baisse de 58% de l’audience en semaine d’ouverture.

On pouvait espérer l’effet inverse. Dans la série animée de Nickelodeon, le passage au Royaume de la Terre, pendant que Aang et ses alliés fuient la Nation du Feu, est souvent vu comme le moment où l’histoire prend vraiment son ampleur. En live-action, c’est l’inverse qui se dessine, au moins pour le lancement.

Une baisse nette dès la première semaine

Les chiffres sont assez secs. La saison 2 a ouvert à 8,7 millions de vues, là où la saison 1 avait signé 21,2 millions sur sa première semaine. Pour une série qui devait confirmer, pas juste revenir, le contraste est rude.

Et ce n’est pas seulement une question de comparaison avec elle-même. Sur sa semaine de lancement, Avatar: The Last Airbender a pris la deuxième place derrière la mini-série I Will Find You. Bref, la série reste visible, mais elle n’occupe plus le centre de la scène comme lors de son arrivée.

Le paradoxe d’une franchise qui résiste quand même

Tout n’est pas cassé pour autant. Pendant la période du 22 au 28 juin, la première saison de Avatar: The Last Airbender est revenue dans le Top 10 de Netflix, à la troisième place. C’est un détail intéressant, parce qu’il dit quelque chose de l’écosystème du streaming, les nouveaux épisodes peuvent relancer l’ancien catalogue même quand le lancement patine.

Surtout, la trajectoire principale ne change pas. L’adaptation en prises de vues réelles ira bien jusqu’à une saison 3, qui doit couvrir la fin de l’histoire de Aang face à la Nation du Feu. Donc non, la baisse actuelle ne coupe pas la série en plein vol. Mais elle peut peser sur ce qui vient après.

Le live-action se referme, l’animation prend le relais

C’est là que le sujet devient plus large. À ce stade, cette saison 3 semble être la dernière apparition de cet univers en live-action. Une adaptation de The Legend of Korra pourrait exister sur le papier, et ce n’est pas une mauvaise idée, mais rien n’a été confirmé.

Gordon Cormier, l’interprète de Aang, a d’ailleurs expliqué récemment qu’il aimerait revenir. Sauf que des audiences en baisse compliquent forcément ce genre de prolongation.

Mais l’univers, lui, ne ralentit pas vraiment. Plus tard cette année, The Legend of Aang: The Last Airbender arrivera sur Paramount+ avec un long-métrage d’animation centré sur une histoire inédite de Aang adulte et de ses amis, située entre la série originale et Korra. Ensuite, Nickelodeon prévoit Avatar: Seven Havens, une nouvelle série animée autour de l’Avatar qui succède à Korra, avec une sortie qui semble viser 2027. Clairement, le message est simple, le live-action vacille, mais l’avenir de la franchise se joue encore là où elle a toujours été la plus solide, en animation.