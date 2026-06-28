Avatar sur Netflix : la saison 3 est en route, et plus vite cette fois

Netflix a déjà verrouillé la fin de Avatar. Mieux, la saison 3 du remake live-action ne devrait pas imposer l’attente interminable vécue entre les deux précédentes.

En bref Netflix a déjà confirmé la saison 3

Le tournage est terminé depuis l’an dernier

Une sortie en 2027 paraît crédible

Le point le plus important est presque ailleurs que dans le final lui-même. Netflix a déjà confirmé la saison 3 de Avatar: The Last Airbender, et avec elle la certitude d’aller au bout de l’histoire. Pour une adaptation streaming, ce n’est pas un détail. C’est même ce qui évite à la série de finir en chantier abandonné.

Une fin déjà sécurisée

La plateforme avait renouvelé les saisons 2 et 3 dès 2024. Résultat, le parcours de l’équipe de l’Avatar ne dépend plus d’un suspense industriel de dernière minute, qu’il s’agisse des audiences ou de l’accueil critique. Avec seulement trois livres à adapter côté dessin animé, ce choix avait du sens.

Et ça change la perception de la saison 2. Vous regardez moins un milieu de parcours qu’un vrai tremplin vers le dernier chapitre. Quant à une éventuelle adaptation de The Legend of Korra, elle reste liée au succès global de cette version live-action, mais ce n’est pas le sujet du moment.

La saison 2 prépare clairement le dernier acte

Cette deuxième saison emmène Aang vers le Royaume de la Terre, avec Ba Sing Se en toile de fond et ses conspirations. Le récit condense beaucoup de choses en sept épisodes, mélange la chronologie et modifie plusieurs détails du Livre 2 animé. Mais l’arrivée est grosso modo la même.

Le final mène bien à l’affrontement entre Aang, Zuko et Azula dans les catacombes de cristal. La différence qui compte, c’est que Aang maîtrise ici l’Avatar State de façon bien plus nette, avant d’être quand même abattu par Azula. La suite logique, si la série reste proche du matériau d’origine, c’est un Aang inconscient en convalescence pendant que le groupe prépare l’attaque contre la Nation du Feu lors du Jour du Soleil Noir.

Autre point posé pour après, la découverte du métalbending par Toph. C’était attendu, mais bien vu : la série s’offre là un outil narratif et visuel qu’elle aurait eu tort de laisser dormir.

Zuko reste le vrai baromètre de la suite

Ce qui donne sa tension à la fin de saison, ce n’est pas seulement la chute d’Aang. C’est le choix de Zuko. Après avoir semblé s’éloigner de son obsession pour l’Avatar et de sa place dans la Nation du Feu, il replonge du côté d’Azula.

Mais ce retour en arrière ressemble surtout au dernier détour avant sa rédemption. La série a assez insisté sur son tiraillement intérieur pour préparer un regret, puis un basculement vers les héros. Et avec un retour au pays, le drame familial devrait reprendre une place centrale.

Pourquoi l’attente devrait être moins longue

La bonne nouvelle, c’est le calendrier. La saison 2 avait mis deux ans à arriver, au point d’imposer un saut temporel dans l’univers de la série. Cette fois, la logique est différente.

Les saisons 2 et 3 ont été tournées à la suite, et la saison 3 a déjà fini son tournage. Bon, ça ne donne pas une date de sortie ferme. Mais une arrivée en 2027 paraît franchement plausible, le temps de boucler la postproduction sans recréer un trou béant entre deux saisons. Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les fans, c’est aussi le signe que Netflix veut éviter l’un des grands défauts du streaming actuel : casser l’élan de ses propres séries.