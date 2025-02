Netflix crée le buzz pour la saison 2 d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air avec un nouveau bêtisier

Netflix suscite l'enthousiasme pour la saison 2 d'Avatar: Le Dernier Maître de l'Air en dévoilant une nouvelle vidéo de bêtisiers inédits.

La création de la saison 2 de « Avatar: The Last Airbender » sur Netflix

Netflix travaille actuellement sur la saison 2 de la série en live-action Avatar: The Last Airbender. Suite au succès retentissant de la première saison, le géant du streaming a décidé de produire deux saisons supplémentaires, offrant ainsi une adaptation intégrale de la série originale de Nickelodeon.

Un bêtisier pour célébrer le 20ᵉ anniversaire de la série originale

En parallèle, pour marquer le 20ᵉ anniversaire de la série animée originale, Netflix a partagé un bêtisier de la première saison du remake en live-action. Cette vidéo humoristique offre un regard inédit sur le casting qui, sans doute, évoluera au fil des prochaines saisons.

Des nouveaux visages pour la saison 2

Le casting de la saison 2 accueillera de nouvelles têtes. Mia Cech incarnera le personnage de Toph Beifong, qui promet d’être différent de celui de la série animée originale. D’autres acteurs tels que Chin Han, Justin Chien, Amanda Zhou, Crystal Yu, Kelemete Mispeka, Hoa Xuande, Lourdes Faberes et Rekha Sharma rejoignent également l’équipe.

Une nouvelle série animée en préparation

La célébration du 20ᵉ anniversaire ne s’arrête pas là. En effet, une toute nouvelle série animée, intitulée Avatar: Seven Havens, est en préparation. Cette série, qui se déroulera après les événements de The Legend of Korra, mettra en scène un nouvel Avatar, concentré sur l’Earthbending, plusieurs années après l’époque de Korra.

Si la date de sortie de Avatar: Seven Havens reste encore inconnue, il est certain que les fans de la franchise ont beaucoup à espérer pour les années à venir.