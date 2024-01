La bande-annonce complète d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air sur Netflix capte parfaitement l’esprit du dessin animé

La série que nous attendons impatiemment va débuter bientôt, plus précisément le 22 février.

Tl;dr Netflix a publié une bande-annonce de l’adaptation d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air.

L’adaptation comprend de superbes effets spéciaux et un casting solide.

Les premiers épisodes seront disponibles le 22 février.

Il s’agit de la dernière adaptation de Netflix d’un dessin animé préexistant.

Réinventer l’animation : l’adaptation d’Avatar par Netflix

Netflix, la plateforme de streaming leader, vient de dévoiler une bande-annonce complète de sa nouvelle adaptation tant attendue : Avatar: Le Dernier Maître de l’Air. Contrairement à ce que redoutaient certains fans, le résultat semble plutôt prometteur.

Un casting convaincant et une résurrection réussie

L’interprétation de Ian Ousley en tant que Sokka est particulièrement impressionnante. Dans cette nouvelle bande-annonce, vous aurez également la chance de voir Appa, le bison volant, et “Momo, le lémurien ailé”, deux des personnages les plus adorables de la franchise.

L’univers enchanteur d’Avatar se dévoile

La bande-annonce offre également un aperçu plus détaillé du monde d’Avatar et de ses personnages principaux. Gordon Courmier et Kiawentiio Tarbell semblent parfaitement correspondre aux personnages d’Aang et Katara, respectivement. Vous verrez également un aperçu du Firelord Ozai, interprété par Daniel Dae Kim, star de la série “Lost”. Sans oublier Prince Zuko et Général Iroh, deux personnages incontournables de la série.

Une sortie imminente

Tous les épisodes de cette adaptation seront disponibles à partir du 22 février sur Netflix. Précédée par Cowboy Bebop, Death Note, FullMetal Alchemist et bien d’autres, il s’agit de la dernière en date des adaptations de dessins animés par Netflix.