Death Note : la série live-action sera écrite par Halia Abdel-Meguid

Matt et Ross Duffer engagent Halia Abdel-Meguid comme scénariste et productrice de la série télévisée Death Note.

Si la plateforme de streaming Netflix a réalisé une adaptation cinématographique en 2017 de Death Note, la série télévisée créée par Upside Down Pictures des frères Duffer sera une version entièrement nouvelle du manga écrit par Tsugumi Ohba et illustré par Takeshi Obata. Fan de longue date du manga et de la série animée, Halia Abdel-Meguid, qui parle japonais et a vécu à Tokyo, s’attaque au scénario de la série télévisée Death Note après avoir travaillé avec les créateurs de Stranger Things sur un autre projet développé par Upside Down Pictures pour Netflix, à savoir l’adaptation en série du roman de Stephen King et Peter Straub, The Talisman.

EXCLUSIVE: Halia Abdel-Meguid has been tapped to write and EP ‘Death Note,’ a live-action series adaptation of the Japanese manga and anime series originally written by Tsugumi Ohba and illustrated by Takeshi Obata, which is in the works at Netflix https://t.co/BnZygAllus — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 20, 2022

Pour mémoire, Death Note met en scène un adolescent brillant qui découvre un mystérieux carnet noir lui conférant un pouvoir de mort et de vie surnaturel, ce dernier pouvant être obtenu en écrivant le nom d’une personne dans ce même carnet. L’adolescent devient intoxiqué par le pouvoir alors qu’il décide de nettoyer le monde des indésirables, tandis qu’une équipe de professionnels de la loi tente de l’arrêter.

Death Note de Netflix en vidéo

Plusieurs producteurs du film Death Note de 2017 sont également attachés à la série télévisée comme Dan Lin (Rideback) et Roy Lee (Vertigo) en tant que producteurs exécutifs, et Jonathan Eirich (Rideback) et Miri Yoon (Vertigo) en tant que co-producteurs exécutifs.