L’histoire vraie de Killer Sally : ce que le documentaire Netflix omet

Le documentaire Killer Sally diffusé sur la plateforme de streaming Netflix raconte la vie et les crimes de l'ex-culturiste amateur Sally McNeil, mais ne dévoile pas tous les détails.

Tl;dr Killer Sally de Netflix décrit la vie de Sally McNeil, meurtrière de son mari.

Certaines informations ont été omises, notamment des détails sur sa vie avant le crime.

Le film dépeint les violences conjugales subies par Sally, mais également sa propre violence.

Sally McNeil a été condamnée pour meurtre au second degré, avant d’être libérée en 2020.

Une plongée dans l’histoire de Sally McNeil

Le documentaire Killer Sally, produit par Netflix, nous immerge dans la vie tumultueuse de l’ancienne culturiste amateur Sally McNeil. Le film traite du meurtre de son mari, Ray McNeil, concurrent de Mr. Olympia, en 1995. Cependant, des éléments essentiels de l’histoire restent inexplorés, laissant le spectateur sur sa faim.

Une histoire personnelle marquée par la violence

Killer Sally se distingue des autres documentaires sur les crimes réels de Netflix en laissant Sally raconter sa propre histoire. Le film révèle la réalité dévastatrice de Sally, piégée dans un cycle d’abus, subis non seulement de son mari, mais aussi de ses parents pendant son enfance. Malgré cela, le documentaire omet certains détails, laissant le public dans l’incertitude entre la réalité et la fiction.

Le récit troublant de la nuit fatidique

Selon le récit de Sally, la nuit de la Saint-Valentin 1995 a été le point culminant d’une série d’événements tragiques. Après une dispute avec son mari, Sally a été contrainte de se défendre, mettant finalement fin à la vie de Ray. Cependant, des éléments de preuve lors du procès ont remis en question la validité de son histoire, notamment l’absence de son ADN sur Ray, ce qui contredit son récit d’une agression violente avant le meurtre.

Les conséquences de son acte

Sally a été condamnée pour meurtre au second degré en 1996 et a été emprisonnée pendant 25 ans. En 2020, elle a finalement été libérée et a recommencé sa vie. Le documentaire Killer Sally de Netflix offre un aperçu de sa vie après la prison, mais laisse plusieurs questions sans réponse.