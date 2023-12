Avatar: Frontiers of Pandora se déroule en même temps que The Way of Water

Le jeu d'action-aventure en vue subjective Avatar: Frontiers of Pandora propose une histoire inédite, tout en restant fidèle à l'univers cinématographique du réalisateur canadien James Cameron.

Tl;dr L’histoire d’Avatar: Frontiers of Pandora se situe en parallèle de celle d’Avatar: The Way of Water.

Le jeu est canon par rapport aux films Avatar.

Avatar: Frontiers of Pandora propose une exploration en monde ouvert de Pandora.

L’intrigue du jeu n’interfère pas avec celle des films.

Une nouvelle frontière pour Avatar

Créé par Massive Entertainment pour Ubisoft et Lightstorm Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora propose une histoire inédite dans l’univers de la franchise cinématographique à succès Avatar de James Cameron. Centré sur un guerrier Na’vi, le jeu se déroule en parallèle avec The Way of Water, laissant une place à la fois à l’exploration et à l’engagement des joueurs.

De Avatar à Avatar: Frontiers of Pandora

La franchise Avatar a conquis le public à travers l’histoire de Jake Sully, un ancien Marine paralysé qui retrouve sa mobilité grâce à un corps hybride, mélange d’humains et d’aliens Na’vi. Dans The Way of Water, Jake et Neytiri cherchent refuge auprès du clan aquatique Metkayina, quinze ans après avoir défendu Pandora contre l’exploitation humaine.

Avatar: Frontiers of Pandora, développé en collaboration avec Disney et Lightstorm Entertainment, offre une nouvelle perspective sur cet univers. L’histoire du jeu commence avant les événements des films, avec l’enlèvement d’un enfant Na’vi par l’organisation RDA. Le jeu se déroule principalement en même temps que The Way of Water, suivant ce Na’vi qui se réveille après un sommeil cryogénique de 15 ans, se retrouve étranger sur sa propre planète et entreprend de la guérir des dommages environnementaux causés par la RDA.

Un récit à part entière

Malgré le parallélisme temporel avec The Way of Water, l’histoire d’Avatar: Frontiers of Pandora ne se superpose pas à celle du film. Le jeu se déroule dans une région complètement différente de Pandora, offrant ainsi une liberté narrative à Massive Entertainment et Lightstorm Entertainment.

Alors que Jake et Neytiri repoussent une menace sur leur famille à l’est de Pandora, le protagoniste d’Avatar: Frontiers of Pandora se trouve à l’opposé, sur la frontière occidentale entièrement explorée, où il s’efforce de guérir l’environnement de la planète.

Un équilibre entre familiarité et originalité

Malgré la distance géographique, les deux histoires présentent des menaces personnelles pour leurs protagonistes. Quaritch cible directement la famille Sully dans The Way of Water, tandis que le protagoniste d’Avatar: Frontiers of Pandora doit faire face aux dégâts causés par ceux qui l’ont élevé et tente de réparer ces erreurs tout en affrontant celui qui l’a enlevé enfant.