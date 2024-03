Apple qualifie Epic de “notoirement indigne de confiance” et bannit (encore) son compte développeur

Epic fustige la manœuvre, la qualifiant de "violation flagrante de la DMA", et affirme qu'Apple n'a aucunement l'intention de laisser place à une réelle concurrence.

Tl;dr Apple a interrompu le compte développeur d’Epic Games.

Epic Games critique les nouvelles règles de l’App Store d’Apple.

Malgré le conflit, Epic prévoit toujours de ramener Fortnite sur iOS.

Le conflit est enraciné dans le désaccord autour des paiements de l’App Store.

La tension monte entre Apple et Epic Games

Apple a récemment mis un frein aux ambitions d’Epic Games en Europe. Le géant de la technologie a suspendu le compte développeur de l’entreprise, ce qui compromet sérieusement le projet d’Epic de lancer sa propre boutique d’applications sur iOS. Epic présente la décision d’Apple comme une “violation grave” du Digital Markets Act (DMA) de l’UE.

Critiques des nouvelles règles de l’App Store

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, “a qualifié les changements de l’App Store d’Apple dans l’UE de machiavéliques et de preuve de leur conformité malintentionnée”. Selon lui, bien que respectant techniquement la DMA, Apple parvient à saper les boutiques d’applications tierces en introduisant de nouveaux frais et taxes sur les paiements qu’ils ne traitent pas.

Les boutiques d’applications tierces, doivent respecter des exigences strictes en matière de modération, de piraterie, de fraude et de litiges de paiement. De plus, après un million de téléchargements, les développeurs doivent s’acquitter d’une “Redevance Technologie de Base”, ainsi que partager une lettre d’une institution financière prouvant leur accès à un crédit de 1,1 million de dollars pour gérer les éventuels contentieux financiers.

Un conflit enraciné dans la politique de paiement de l’App Store

Le contexte de ce conflit réside dans l’opposition d’Epic Games à la politique de transaction des développeurs d’Apple. D’ailleurs, le différend entre les deux entreprises a conduit Epic à porter une affaire antitrust jusqu’à la Cour suprême en 2020.

Malgré ces tensions, Epic Games prévoit toujours d’amener Fortnite sur iOS, probablement via une boutique d’applications tierce non affiliée et apporte également un soutien expérimental au moteur Unreal pour Apple Vision Pro.

La loi DMA oblige ces services à devenir interopérables avec des produits concurrents afin de rester en conformité. C’est pourquoi Apple autorise désormais les boutiques d’applications tierces. Cependant, la mésentente entre les deux sociétés remonte à plusieurs années, bien avant l’apparition du DMA dans le paysage européen.