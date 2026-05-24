Apple pousserait l’iPhone vers un design tout en verre

Des prototypes internes laisseraient entrevoir une nouvelle esthétique sans bordures.

Tl;dr Apple préparerait un iPhone anniversaire avec un écran « quad-curved » en verre incurvé sur les quatre côtés, selon plusieurs rumeurs et fuites.

Des prototypes seraient déjà testés en interne, avec une possible mise en production avancée de certains modèles comme l’« iPhone 19 Pro », ce qui reste incertain.

Le design viserait une expérience tout en verre (caméra punch-hole ou sous l’écran selon les versions), mais rien n’est encore confirmé et le projet pourrait évoluer d’ici 2027.

Vers un iPhone 20 révolutionnaire ?

L’an prochain, Apple pourrait bien marquer les esprits à l’occasion du vingtième anniversaire de son appareil phare, avec une nouveauté attendue : un écran en verre incurvé sur les quatre côtés. Ce projet, encore au stade de la rumeur, semble gagner en crédibilité après plusieurs fuites relayées sur les réseaux sociaux chinois.

Des prototypes déjà en test selon Digital Chat Station

Sur la plateforme Weibo, le célèbre informateur Digital Chat Station affirme que des prototypes d’iPhone arborant ce fameux design « quad-curved » sont actuellement testés en interne. D’après lui, des rumeurs issues de la chaîne d’approvisionnement évoquent même que ces écrans pourraient être prêts pour le modèle attendu en 2027. Pour donner une idée de l’ampleur du chantier, le leaker précise que la future gamme Pro, appelée provisoirement « iPhone 19 Pro », serait déjà passée en production massive. Une information qui surprend lorsqu’on sait que ce genre d’opération intervient habituellement quelques mois avant la sortie, pas plus d’un an à l’avance.

Nouvelles ambitions et interrogations côté design

Il reste cependant des incertitudes. Certains observateurs s’interrogent sur la nature réelle de cette production anticipée. S’agit-il seulement des écrans eux-mêmes ou du smartphone complet ? Cette question persiste, d’autant que selon DCS, l’évaluation technique n’en serait qu’à ses débuts. Quoi qu’il en soit, Apple semble vouloir offrir une expérience visuelle inédite : si le concept s’inspire des téléphones chinois ayant popularisé ce format par le passé, il promet toutefois un effet « tout-en-verre », renforcé par une plaque dorsale également vitrée.

Voici quelques points notables sur ce potentiel futur modèle :

L’écran recouvrant donnerait une illusion d’unité totale en verre .

. Une caméra frontale « hole-punch » est évoquée pour le modèle standard .

. Un modèle « commémoratif » irait plus loin avec caméra dissimulée sous l’écran.

Diversification possible des gammes et attente grandissante

Ce scénario n’est pas sans rappeler la stratégie adoptée par Apple lors de la sortie simultanée des iPhone X et iPhone 8 en 2017. De quoi envisager deux gammes distinctes pour célébrer cet anniversaire symbolique ? Le suspense demeure intact et alimente les discussions dans un contexte où même l’iPhone 18 Pro, prévu bien avant, n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Une chose paraît certaine : à mesure que se rapproche ce cap historique pour l’iPhone, les attentes autour de ses nouveautés ne cessent de croître.