iPhone 20 : une révolution tactile se prépare

Les boutons de l'iPhone 20 devraient disparaître au profit de retours haptiques sur un écran entièrement en verre.

Tl;dr Apple prépare l’iPhone 20 pour 2027, une édition anniversaire très attendue avec des changements radicaux.

Les boutons mécaniques pourraient disparaître au profit de commandes « solid-state » avec retours haptiques.

Le futur modèle pourrait proposer un design tout en verre bord à bord, avec un prix et un calendrier de lancement encore incertains.

Une édition anniversaire attendue pour l’iPhone 20

Le compte à rebours est lancé pour le vingtième anniversaire de l’iPhone. En 2027, la firme de Cupertino préparerait une édition emblématique : l’iPhone 20. Cette sortie, très attendue par les adeptes d’Apple, suscite déjà de nombreux fantasmes et rumeurs. Si peu d’informations officielles ont filtré, plusieurs indices laissent entrevoir un changement radical.

Boutons physiques : bientôt relégués au passé ?

Les spéculations s’intensifient autour d’une innovation majeure : la disparition totale des boutons mécaniques. Un brevet récemment repéré évoque la possibilité que l’iPhone 20 adopte uniquement des boutons « solid-state », offrant une expérience tactile reposant sur des retours haptiques localisés. Selon le compte Weibo d’Instant Digital, cette technologie aurait déjà franchi l’étape de la validation fonctionnelle et serait prête pour une production massive dès 2027. Les utilisateurs pourraient ainsi voir les traditionnels boutons d’alimentation, de volume, ainsi que ceux dédiés aux fonctions spéciales et à l’appareil photo remplacés par ce nouveau dispositif.

L’écran bord à bord : vers une esthétique tout en verre ?

Autre innovation pressentie : un affichage entièrement recouvert de verre, sans aucune interruption. Ce design audacieux semble confirmé par plusieurs brevets récents et permettrait d’obtenir un véritable écran « edge-to-edge ». Toutefois, rien n’indique encore si ce revêtement sera réservé aux modèles haut de gamme ou généralisé à toute la gamme — la distinction entre le modèle « vanilla » et les déclinaisons Pro ou Fold reste floue à ce stade.

Tarifs en hausse et calendrier incertain

Plusieurs observateurs s’inquiètent du coût de fabrication de ces innovations. D’après les informations relayées par Mark Gurman de Bloomberg, la complexité technique du nouvel habillage en verre pourrait faire grimper le prix du futur modèle phare, possiblement le plus onéreux jamais commercialisé par Apple. À noter également : le lancement pourrait être fractionné, avec une présentation du modèle standard au premier semestre et celle des variantes Air, Pro, Pro Max ou Fold attendue à l’automne.

Pour résumer, voici ce qu’il faut retenir :

L’abandon des boutons mécaniques au profit du solid-state s’accélère.

L’horizon se dessine vers un design audacieux tout en verre.

Le suspense demeure quant à la disponibilité des innovations sur toute la gamme.

La célébration des vingt ans de l’iPhone promet donc une rupture marquante dans l’histoire du smartphone vedette d’Apple.