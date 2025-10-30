Apple préparerait enfin une mise à niveau attendue sur iPad mini 8, bientôt aussi sur MacBook

Apple s'apprête à doter ses prochains iPad et MacBook d'une amélioration attendue de longue date, selon de récentes informations. Ce changement devrait débuter avec l’iPad mini 8, marquant une évolution notable dans la gamme de produits.

Tl;dr L’ OLED arrive bientôt sur MacBook Air et iPad mini.

arrive bientôt sur MacBook Air et iPad mini. L’iPad mini 8 serait le premier à l’adopter.

Meilleurs contrastes, couleurs et finesse d’écran attendus.

Apple s’apprête enfin à passer à l’OLED sur ses produits phares

Après des années d’attente, la gamme MacBook Air et les tablettes abordables d’Apple pourraient enfin bénéficier des écrans OLED. Si les iPhone profitent de cette technologie depuis près de dix ans, son absence persistante sur les ordinateurs portables et certaines tablettes restait surprenante. Désormais, tout laisse penser que ce retard sera comblé très prochainement.

L’iPad mini en tête de file pour l’adoption de l’OLED

Selon le journaliste Mark Gurman chez Bloomberg, le premier modèle à faire ce saut technologique serait l’iPad mini 8, qui pourrait arriver dès l’année prochaine. Un choix intrigant de la part d’Apple, peu détaillé mais qui s’expliquerait par la taille réduite de l’appareil : produire des panneaux OLED de petites dimensions semble plus simple, surtout après les retards provoqués par des soucis de fabrication. Cette transition paraît d’autant plus logique que le dernier iPad mini remonte déjà à un an.

En parallèle, il faudra patienter encore avant de voir un MacBook Pro doté d’un écran OLED : selon certaines rumeurs, cette évolution ne serait pas attendue avant la fin 2026. D’ici là, les futurs modèles de MacBook Air M5 ou d’iPad Air, attendus au mieux en 2026, conserveraient leur dalle LCD traditionnelle.

L’entrée de gamme reste fidèle au LCD — pour combien de temps ?

Pour l’heure, l’iPad « basique » restera cantonné au LCD. L’explication tient en deux points :

Ce modèle a toujours été le dernier servi lors des évolutions techniques (on se souvient du passage tardif au port USB-C).

Le coût élevé du passage à l’OLED contraindrait forcément une augmentation tarifaire difficilement acceptable pour ce produit grand public.

L’OLED : quels bénéfices pour l’utilisateur ?

Faut-il vraiment se réjouir de cet arrivage massif d’écrans OLED ? Sans conteste. La technologie promet :

Des couleurs plus vives et précises,

Des noirs profonds grâce à chaque pixel auto-émissif,

Une finesse accrue permettant des appareils plus légers.

Autre atout souvent oublié : ces panneaux sont physiquement plus minces que les LCD, puisqu’ils s’affranchissent du rétroéclairage massif. De quoi espérer des tablettes et ordinateurs portables au design encore plus affiné. Certes, quelques réserves existent concernant le risque de burn-in, mais les fabricants comme Apple multiplient déjà les solutions pour limiter ce phénomène.

À terme, cette évolution devrait toucher la plupart des gammes Apple – il ne reste plus qu’à patienter encore un peu avant la généralisation de l’OLED.