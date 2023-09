Apple pourrait lancer un iPhone Ultra pour tirer le maximum de son casque Vision Pro. La facture risque d'être très, très salée.

L’événement de septembre d’Apple aura lieu dans quelques jours, avec, très certainement, l’officialisation des nouveaux iPhone 15. Une nouvelle rumeur qui a fait surface récemment sur Weibo, repérée par MacRumors, affirme que la firme de Cupertino travaille sur un tout nouveau modèle “iPhone Ultra”, qui pourrait capturer des photos et vidéos spatiales pour le casque de réalité augmentée Vision Pro.

Le Vision Pro propose une “caméra trois dimensions” permettant aux utilisateurs de capturer des photos et vidéos immersives. Couplé avec la technologie d’Audio Spatial de la marque à la pomme, cela devrait permettre d’offrir un tout nouveau type d’expérience. Comme Apple l’explique : “chaque photo et vidéo spatiale transporte les utilisateurs à un moment dans le temps, comme une célébration avec des amis ou un rassemblement familial spécial.”

Cette caméra trois dimensions pourrait faire partie de ce potentiel “iPhone Ultra”, bien que ce dernier puisse n’être lancé qu’après le Vision Pro, lequel devrait arriver “en début d’année prochaine”.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de l’éventualité d’un iPhone très haut de gamme, plus encore que l’iPhone Pro Max. Mark Gurman, de Bloomberg, déclarait en février que la firme de Cupertino avait évoqué une telle idée pour un lancement en 2024.

La facture risque d’être très, très salée

Pour l’heure, cependant, il ne semble pas qu’Apple aille au-delà du Pro Max avec ses iPhone 15, bien que des rumeurs indiquent que l’iPhone 15 Pro Max puisse être renommé iPhone 15 Ultra. L’entreprise pourrait faire davantage de différences entre l’iPhone 15 Pro Max et les autres modèles en faisant de ce dernier le seul à avoir droit à un téléobjectif périscope.

Il est aussi tout à fait possible que certains des modèles d’iPhone 15 puissent prendre ces photos “tridimensionnelles” mentionnées dans les contenus marketing du Vision Pro, avec la fonctionnalité peut-être débloquée via une future mise à jour logicielle.

Dans le même temps, une rumeur différente, provenant de DigiTimes, affirme que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient être bien plus onéreux que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. L’iPhone 15 Pro pourrait ainsi démarrer à 1 099 $ et l’iPhone 15 Pro Max à 1 199 $.