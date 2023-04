Apple pourrait annoncer plusieurs nouveaux MacBook durant sa WWDC

Plusieurs nouveaux MacBook pourraient être officialisés durant la WWDC, mais aucun équipé de la puce Apple Silicon M3 ?.

Il semblerait qu’Apple se prépare à lancer la prochaine génération de MacBook. Comme à l’accoutumée, pourrait-on dire. Mais pour cette cuvée, il conviendrait certainement de ne pas se faire de fausses joies. S’il devrait effectivement y avoir de nouvelles machines, les nouveautés ne seraient pas très importantes. Explication.

Plusieurs nouveaux MacBook pourraient être officialisés durant la WWDC

Les rumeurs vont bon train, depuis de longues semaines, voire mois, quant au prochain grand événement public de la firme de Cupertino, et plus précisément quant aux produits annoncés. Il faut dire que sa Worldwide Developer Conference (WWDC) annuelle, est toujours riche sur ce point. Cette année, les festivités démarrent le 5 juin. Et selon Mark Gurman de Bloomberg, nous devrions voir arriver pas moins de trois nouveaux MacBook durant cet événement : un MacBook Air 15 pouces, un nouveau MacBook Air 13 pouces et un nouveau MacBook Pro 13 pouces.

Ceci étant dit, bien que les dernières machines en date sur ce segment embarquaient de nouvelles puces Apple Silicon, comme avec le MacBook Air M2 de l’année dernière, selon les sources de Mark Gurman, il ne faudrait pas s’attendre à voir arriver les puces M3 sur cette génération. La marque à la pomme utiliserait à la place des puces très proches des M2 en termes de puissance, mais avec des améliorations sur d’autres segments, lesquels ne sont pas encore connus.

mais aucun équipé de la puce Apple Silicon M3 ?

Pour le reste, le mystère reste entier. Difficile de savoir quels pourraient être les nouveautés de ces futurs MacBook, mais il est bon de préciser que le géant américain ne propose pas, à l’heure actuelle, de MacBook Air M2 15 pouces. Il y a déjà un très bon modèle 13 pouces, ainsi qu’un MacBook Pro 13 pouces, mais la marque à la pomme semble penser que ces machines ont aussi besoin d’être mises à jour. Il faudra, une fois n’est pas coutume, faire preuve de patience pour savoir de quoi il retourne précisément.

À l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer que quelques nouveaux MacBook puissent occuper suffisamment longtemps la scène de la WWDC. Mais il se murmure aussi que le très attendu casque de réalité mixte pourrait faire son apparition. Apple a l’habitude de surprendre son monde, tout est possible.