Saviez-vous que vous pouvez mettre à jour le câble de votre MacBook ?

Apple propose régulièrement de nouvelles mises à jour. Pour des produits divers. Auriez-vous pensé qu'il existe des mises à jour pour un câble ?

On parle souvent dans nos articles des mises à jour. Parce qu’elles sont importantes, d’une part, et souvent sympathiques. Entre les nouvelles fonctionnalités, les correctifs de bugs ou de sécurité, chaque mise à jour est une invitation à plonger dans le changelog pour bien comprendre ce qui change. Certaines, cependant, passent parfois totalement inaperçues. C’est le cas avec une mise à jour publiée il y a quelques jours par Apple qui concerne… le câble MagSafe des MacBook.

Apple met même à jour ses câbles !

Oui, vous avez bien lu. Une mise à jour pour un câble USB-C vers MagSafe 3. Cette dernière a été découverte par l’utilisateur @aaron613 sur Twitter. Le YouTuber Aaron Zollo a rapidement confirmé la chose, avec une version de firmware estampillée 3.1.12, pour un numéro de build 10M1543. Mais tout ceci n’a que peu d’importance. On parle ici d’une mise à jour pour un câble !

Pourquoi la firme de Cupertino a-t-elle besoin de proposer une mise à jour firmware pour un câble ? Pas pour le chargeur, non. Cette mise à jour concerne spécifiquement le câble USB-C vers MagSafe 3. Peut-être est-ce pour rendre la charge plus efficiente. Peut-être pour que l’indicateur de recharge soit plus fiable. Peut-être est-ce simplement la marque à la pomme qui se paie nos têtes et qui a décidé de mettre à jour le câble parce qu’elle peut le faire. Peu importe la raison, on voudrait tout simplement savoir !

Contrairement aux autres mises à jour, Apple n’a jamais vraiment reconnu officiellement son existence, il n’y a donc pas de note dédiée explicitant la raison et les modifications apportées par ce patch. Nous savons, par exemple, que iOS 16.3.1 et macOS 13.2.1 existent principalement pour corriger des failles zero-day mettant vos appareils à risque. À moins que quelqu’un ne pirate les MacBook via le câble MagSafe, il n’y a que peu de raison que ce correctif concerne ce même aspect.

Gardez aussi à l’esprit que cette mise à jour ne concerne que le câble MagSafe 3 des récents MacBook Pro et MacBook Air. Si votre MacBook ne se charge que via USB-C ou qu’il utilise une version plus ancienne de MagSafe (2015 ou avant), cette mise à jour ne vous concerne pas.

Mettre à jour le câble MagSafe du MacBook et un processus délicat et vous devriez le faire réaliser par un professionnel avec une grande expérience. Ceci étant dit, si vous acceptez les risques, vous pouvez tenter l’opération vous-même en suivant ces instructions :

Prenez votre câble USB-C vers MagSafe 3 et branchez-le sur votre adaptateur secteur USB-C. Branchez l’adaptateur sur une prise de courant. Connectez le câble MagSafe sur votre MacBook. Et voilà.

Parfaitement. Tout ce que vous avez à faire pour mettre à jour votre câble MagSafe, c’est de le brancher sur votre MacBook. Le processus de mise à jour se déclenche automatiquement, en arrière-plan, ce qui explique pourquoi tant d’entre eux ne sont même pas au courant qu’il est possible de mettre à jour ce câble. Vous pouvez vérifier la version du firmware de votre câble dans la section “Alimentation” de “Informations Système”. Vous y accédez en maintenant la touche Option enfoncée, puis en cliquant sur le logo Apple en haut à gauche de l’écran et en choisissant “Informations Système”.

Il y a de très grandes chances que vous ayez déjà installé ce genre de mise à jour. Mais qui sait, peut-être un jour verra-t-on arriver sur le marché des câbles USB-C vers MagSafe 3 collector, figés dans telle ou telle version de firmware !