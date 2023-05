Apple offre un mois d'essai gratuit à son MLS Season Pass. Pour tester l'offre football de la firme de Cupertino sans mettre la main au portefeuille.

Ces dernières années, Apple a grandement intensifié ses efforts en ce qui concerne le streaming, que ce soit pour la musique ou pour la vidéo. Dans cette dernière catégorie, le géant américain mise autant sur les films et séries TV que sur le contenu en direct, et plus particulièrement autour du sport. La firme de Cupertino propose notamment une offre pour les fans de football, le MLS Season Pass.

Apple offre un mois d’essai gratuit à son MLS Season Pass

La marque à la pomme propose depuis tout récemment une période d’un mois d’essai gratuit pour son MLS Season Pass. Cette offre est disponible dans tous les pays où il est actuellement possible de souscrire à ce pack, ce qui inclut la France, et tant les nouveaux abonnés que les anciens peuvent en profiter, ce qui est assez rare pour être souligné. Apple explique que l’offre sera proposée jusqu’à la fin du mois d’octobre, autrement dit, jusqu’à la fin de la saison de Major League Soccer.

Une fois la période d’essai arrivée à son terme, votre abonnement sera automatiquement renouvelé à moins que vous ne l’annuliez avant cela. Le MLS Season Pass est proposé à 13,99 € par mois pendant la saison ou 88 € par saison. À noter, les abonnés au service Apple TV+ bénéficient d’une offre au prix spécial de 11,99 € par mois ou de 69 € par saison.

Par ailleurs, l’application Apple TV, nécessaire pour visionner les matchs, n’est pas limitée aux seuls appareils Apple. Vous pouvez l’installer sur des appareils Roku, des consoles PlayStation et Xbox, des Chromecast et Amazon Fire, ainsi que des box Android TV, notamment et des smart TV fabriquées par Samsung, Vizio, Sony, LG ou encore Panasonic.