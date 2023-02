Apple devient le diffuseur officiel de la Major League Soccer

La Major League Soccer annonce un partenariat de dix ans avec Apple, une première historique pour une grande ligue de sport professionnel.

Accessible via l’application Apple TV, le MLS Season Pass donnera accès à tous les matchs de la saison régulière de la MLS, les playoffs de l’Audi MLS Cup et la Leagues Cup, ainsi que des centaines de matchs de la MLS NEXT Pro et de la MLS NEXT aux mêmes heures que les diffusions américaines et sans interruption. Tous les matchs seront commentés en anglais et en espagnol, et ceux impliquant des équipes canadiennes seront également commentés en français. Les émissions d’avant-match et les résumés d’après-match seront disponibles en anglais et en espagnol.

Le MLS Season Pass proposera également des émissions d’avant-match et des résumés d’après-match à la fin de chaque journée. En complément des matchs, le MLS Season Pass proposera aux fans une émission exclusive en direct de cinq heures récapitulant les moments marquants de toutes les rencontres, des premiers matchs de la côte est jusqu’au coup de sifflet final des matchs de la côte ouest. Les jours sans match, les fans pourront profiter d’un aperçu des matchs à venir, de vidéos de présentation des clubs pour s’échauffer en vue des prochaines rencontres, de moments forts, de rediffusions et plus. Au fur et à mesure de la saison, le MLS Season Pass s’enrichira d’émissions hebdomadaires, des replays de buts et d’autres moments forts de la semaine, triés sur le volet pour mettre en valeur les plus belles actions de la ligue.

L’abonnement au MLS Season Pass avec Apple TV

Les fans de football américain peuvent s’abonner au MLS Season Pass via l’application Apple TV au prix de 13,99 euros par mois pendant la saison ou de 88 euros par saison. Les abonnés à la plateforme de streaming Apple TV+ bénéficient d’un abonnement au prix spécial de 11,99 euros par mois et de 69 euros par saison. Grâce au partage familial, jusqu’à six membres d’un foyer peuvent utiliser le même abonnement avec leur propre identifiant Apple et mot de passe.

Kellyn Acosta, milieu de terrain du Los Angeles Football Club et champion en titre de la Major League Soccer, déclare :

Un tel niveau d’accès, c’est énorme dans le domaine du sport. Cela va permettre à la MLS de grandir au niveau national, mais aussi international. Partout dans le monde, les fans de sport pourront suivre nos matchs. Nous voulons que la ligue continue à évoluer et réduire l’écart que nous avons avec les autres ligues, et ce partenariat avec Apple est un pas dans la bonne direction. D’ici la Coupe du monde 2026, nous voulons poursuivre sur cette lancée et bénéficier d’une meilleure couverture médiatique, et je pense que ce partenariat va nous faire vivre des moments merveilleux. Je sais que ma famille est ravie d’avoir accès à tous les matchs sur une plateforme unique, et je pense que cela va beaucoup aider la ligue et le sport aux États-Unis.

La saison 2023 de la Major League Soccer débutera le 25 février prochain.