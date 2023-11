Apple Music dévoile vos habitudes d’écoute avec son Rewind de fin d’année

Le service a également dévoilé les chansons et les artistes les plus écoutés de l'année, Taylor Swift obtenant la première place. Qui sera le prochain à remporter cette distinction ?

Une plongée mélodique dans l’année 2023 avec Apple Music

Chers mélomanes, plongez dans vos habitudes d’écoute de l’année 2023 avec Apple Music ! Pour les fidèles du service, un nouveau site Replay 2023 vous attend pour vous rappeler les morceaux qui ont marqué vos douze derniers mois. Des artistes les plus streamés aux albums, genres, playlists et stations, un véritable voyage musical vous attend.

La reine de l’année : Taylor Swift

“Taylor Swift, qui vous est peut-être familière”, s’ajoute à cette rétrospective comme artiste de l’année. Avec 65 chansons atteignant le Top 100 quotidien global, la popstar s’est imposée comme l’artiste la plus écoutée de l’année, battant même un record d’audience en un an.

La montée de la musique mondiale

Mais Apple Music en 2023, c’est aussi un attrait croissant pour la musique mondiale. L’artiste nigérian Rema et son tube afrobeat “Calm Down”, le duo de J-Pop Yoasobi avec “Idol”, très populaire en karaoké, ou encore la Música Mexicana qui place quatre titres dans le top 20 des chansons mondiales, prouvent un intérêt mondial diversifié.

La tradition des rétrospectives

Ces rétrospectives de fin d’année, pleines d’auto-expression et de comédie, sont devenues un trait marquant des services de streaming. Elles incarnent ce besoin de se remémorer et de partager nos goûts musicaux. Si l’on en croit “les tendances des dernières années,” il ne fait aucun doute que Spotify et YouTube ne tarderont pas à révéler les leurs.