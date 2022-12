Apple et Ericsson font une trêve dans leur longue bataille autour des brevets

Apple et Ericsson font une trêve dans leur guerre des brevets, ce qui devrait faciliter l'innovation chez les deux géants.

Apple est parvenu à mettre fin à une autre grande bataille autour des brevets du sans fil. Le fabricant de l’iPhone et iPhone ont signé un accord venant mettre un terme à la longue dispute juridique, y compris concernant les procès au civil et une plainte et de la US International Trade Commission. Si les termes exacts n’ont pas été dévoilés, cet accord pluriannuel inclut un partage de licence pour des technologies cellulaires essentielles ainsi que d’autres droits d’utilisation de brevets.

Apple et Ericsson font une trêve dans leur guerre des brevets

Les géants de la tech ont un long passif autour des technologies cellulaires. Apple avait poursuivi Ericsson en justice en 2015 pour obtenir des termes plus favorables pour des brevets sur le LT, mais Ericsson avait répondu avec un autre procès, affirmant que l’iPhone et l’iPad violaient plusieurs de ses idées sous brevet. Les deux avaient alors signé une paix pour sept ans. Mais alors que cet accord arrivait à son terme, l’animosité était revenu sur le devant de la scène. Ericsson avait attaqué Apple en justice en octobre 2021 après que la firme de Cupertino avait tenté de faire diminuer les commissions, Apple avait contre-attaqué en décembre de cette année, arguant que Ericsson utilisait une tactique déloyale pour ce renouvellement. Ericsson avait une nouvelle fois déposé plainte en janvier, cette fois concernant les licences 5G.

Ce qui devrait faciliter l’innovation chez les deux géants

En annonçant cet accord, la directrice des licences chez Ericsson, Christina Petersson, déclarait que ce cessez-le-feu permettra aux deux sociétés de “se concentrer sur la mise au point de meilleures technologies” pour le monde entier. Ericsson détient l’un des plus gros portefeuilles de brevets sur le sans fil au monde, et déclarait que cet accord avec Apple aidera à améliorer ses revenus de licence pour le dernier trimestre, à haute d’environ 532 millions de dollars, minimum.

Le timing est significatif. Apple développe encore ses propres modems 5G pour l’iPhone, ceci pour remplacer les puces de Qualcomm, après avoir racheté la majorité des affaires dédiées au modem d’Intel et avoir débauché nombre de cadres travaillant chez Qualcomm. Cette trêve avec Ericsson pourrait ouvrir la voie pour ces modems selon Apple en réduisant les risques d’être attaqué en justice une fois ces nouveaux composants mis au point. Et le temps pourrait venir à manquer. Des rumeurs circulent depuis un certain temps, Apple pourrait utiliser ces propres modems dès 2023.