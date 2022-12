Apple Music s’offre un mode karaoké

Apple Music officialise sa fonction Sing, pour les amateurs de karaoké. Avec des fonctionnalités orientées vers le chant et la fête.

Vous n’avez désormais plus besoin de Spotify, Deezer ou une autre app dédiée pour faire du karaoké chez vous. Apple Music a introduit la fonctionnalité Sing. Vous pouvez non seulement ajuster les niveaux des voix, mais aussi utiliser plusieurs pistes vocales selon ce que vous voulez chanter. Apple précise que les pistes sont synchronisées sur le rythme, rendant plus facile le chant en lui-même.

Cette fonctionnalité sera disponible dans le monde entier pour “des dizaines de millions” de chansons dans le courant du mois de décembre sur la nouvelle Apple TV 4K ainsi que les iPhone récent (iPhone 11 et plus récent) et iPad (comme celui de 9ᵉ génération de l’année dernière). Android prend aussi en charge les paroles en temps réel, mais ne permet pas d’ajuster le niveau. Apple Music prévoit aussi de partager plus de 50 playlists de chansons “optimisées” pour la fonctionnalité Sing.

Spotify avait déployé sa fonctionnalité en juin, avec un accent assez différent. Si Apple Music Sing cible clairement les fêtes, l’expérience proposée par Spotify est davantage tournée vers le jeu, en enregistrant votre voix et notant votre performance. Apple a déclaré à Engadget que sa fonction n’utilise aucun microphone.

Sing donne ainsi une autre raison d’utiliser Apple Music, seul ou à plusieurs. Ce pourrait aussi être un argument de vente à part entière pour l’Apple TV, une machine sur laquelle la musique a rarement été une priorité. Cela ne remplacera probablement pas la machine à karaoké de votre bar préféré, mais vous pourriez profiter d’une expérience suffisante pour les fois où vous souhaitez rester chez vous !