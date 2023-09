Apple continuera d'utiliser les technologies 5G de Qualcomm dans ses iPhone jusqu'en 2026. Le géant américain n'est pas encore prêt à faire sans l'aide de Qualcomm.

À quelques heures de l’officialisation de la prochaine génération d’iPhone par Apple, Qualcomm a annoncé qu’il continuera à fournir à la firme de Cupertino ses modems 5G pour le mobile jusqu’en 2026. C’est une indication que, bien qu’Apple soit parvenu à augmenter ses efforts de production de puces et ait réussi à mettre fin à sa dépendance envers Intel, l’entreprise n’a pas (encore) pu faire de même en ce qui concerne la 5G.

Cela étant dit, il semblerait que Qualcomm soit convaincu que la marque à la pomme finira par fabriquer ses propres modems 5G dans des volumes suffisants. Qualcomm s’attend simplement à fournir environ 20 % des composants nécessaires à Apple pour ses iPhone de 2026.

Il est clair depuis plusieurs années maintenant que la firme de Cupertino a l’intention de concevoir ses propres modems et d’introduire davantage de composants maison dans les lignes de fabrication de ses iPhone. Le géant américain avait racheté la division modem mobile d’Intel pour 1 milliard de dollars il y a quatre ans, mettant ainsi la maison sur de nombreux brevets et experts du sujet, comme le rapporte The Wall Street Journal. Cependant, le vaste projet de fabriquer ses propres modems pour smartphones n’est pas encore totalement abouti.

Le géant américain n’est pas encore prêt à faire sans l’aide de Qualcomm

Cet arrangement n’a aucune importance sur l’accord de licence entre les entreprises qui court depuis 2019. Ce contrat avait une échéance de six ans avec possibilité d’extension de deux ans. Le dernier accord entre les deux partis était en préparation depuis quelque temps, étant donné que les nouveaux iPhone avec des modems Qualcomm seront mis à la vente dans les prochains jours.