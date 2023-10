Adobe Firefly 2 offre du vectoriel, davantage de contrôles et des rendus photoréalistes. La création et l'édition de contenu n'auront jamais été aussi simples.

Sept mois après ses débuts en bâta, l’IA générative Firefly d’Adobe est prête à recevoir trois nouveaux modèles ainsi que plus de 100 nouvelles fonctionnalités, comme l’ont annoncé les cadres de l’entreprise durant l’événement Adobe Max 2023. Le modèle Firefly Image 2 promet des générations haute fidélité et davantage de contrôles pour les utilisateurs tandis que le modèle Vector permettra aux designers de générer des images vectorielles très rapidement, une première dans l’industrie. Le modèle Design, quant à lui, se concentre sur les layouts pour la publicité, imprimée comme en ligne, avec, en grande première, la génération texte-vers-template.

L’entreprise avait dévoilé sa première IA commerciale, Sensei, en 2016. Firefly est conçue par-dessus Sensei et propose tout un tas d’outils et de fonctionnalités IA, qu’il s’agisse d’ajuster les couleurs ou le contraste jusqu’à créer et intégrer un fond musical dans une vidéo à la volée. Cette suite IA est disponible dans tout l’écosystème produits d’Adobe, y compris Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Photoshop et Express, ainsi que sur toutes les offres Creative Cloud, même l’offre gratuite.

Firefly Image 2 est la version améliorée du système texte-vers-image existant. Comme son prédécesseur, il a été entraîné uniquement sur du contenu sous licence ou du domaine public pour une utilisation commerciale des images produites. Les prompts textuels peuvent aussi être saisis en 100 langues.

La création et l’édition de contenu n’auront jamais été aussi simples

L’IA d’Adobe fonctionne déjà sur des images, des vidéos et de l’audio. Avec cette nouvelle version, il est donc possible de générer du vectoriel avec le nouveau modèle Firefly Vector. Actuellement en bêta, ce dernier offre aussi Generative Match, pour recréer un style artistique donné dans les images générées. Le modèle Design, lui, cible davantage les professionnels de la publicité et du marketing, pour une utilisation dans l’impression ou en ligne via Adobe Express. Il est possible de générer des images dans Firefly puis de les porter vers Express pour les intégrer dans des layouts générés en langage naturel. Ces templates peuvent être générés dans n’importe quel ratio populaire et sont totalement modifiables via les méthodes conventionnelles.

L’application web Firefly recevra aussi trois nouvelles fonctionnalités : Generative Match, comme indiqué précédemment, pour une esthétique homogène entre les productions. Photo Settings permet de générer des images photoréalistes (ou presque), tout en permettant aux utilisateurs d’ajuster des éléments purement photographiques, comme la profondeur, le flou et le champ de vision. Prompt Guidance, de son côté, s’attachera à transformer votre prose en contenu graphique à travailler, réduisant la nécessité de re-générer des images complètes.