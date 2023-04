8 trucs et astuces pour rendre votre smartphone moins intelligent et vous rendre moins accro

Nos smartphones nous ont rendu accro. C'est un fait. Certains cherchent aujourd'hui à s'en éloigner. Sans aller jusqu'à s'acheter un téléphone portable basique, il est possible de rendre son smartphone bien moins smart et engageant.

Le smartphone ruine notre vie quotidienne. Nous sommes devenus esclaves de ces gadgets. Toute notre y est, et même plus encore. Certains sont conscients qu’il est bon de prendre ses distances. Sans aller jusqu’à devenir un ermite, un téléphone portable basique peut tout à fait faire l’affaire. Mais c’est peut-être un peu extrême. Pourquoi, dans ce cas, ne pas simplement rendre votre smartphone moins smart ? C’est assez facile. Voici quelques trucs et astuces pour y parvenir.

Commencez de zéro en réinitialisant votre appareil

Il n’est pas obligatoire d’effacer tout son téléphone pour ce faire, mais cela aide grandement. Une réinitialisation d’usine permet de repartir de zéro, sans toutes ces apps accumulées depuis toutes ces années. N’allez pas non plus restaurer une quelconque sauvegarde, vous perdriez tout l’intérêt de la manipulation. Assurez-vous simplement que vos données et fichiers importants sont sauvegardés, puis effectuez une restauration manuelle.

Vous pouvez réinitialiser votre iPhone en allant dans Réglages > Général > Transférer ou Réinitialiser l’iPhone > Effacer tout le contenu et les réglages. Selon les fabricants Android, la procédure peut varier quelque peu, mais c’est via l’app Paramètres que l’option se trouve.

Faites disparaître autant d’apps que possible

Que vous repartiez de zéro ou non, n’hésitez pas à supprimer des apps de votre appareil. Les apps sociales, par exemple, sont particulièrement nocives. Gardez-les loin de votre téléphone autant que possible. Une bonne règle à suivre : si vous ne pouvez en profiter sur un téléphone basique, ne téléchargez pas l’app.

Mais les apps sociales ne sont pas les seules en cause. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Et piochez aussi dans les apps natives.

Si vous pouvez le faire dans un navigateur, vous n’avez pas besoin de l’app

Dans la même veine, ne téléchargez pas d’app si vous pouvez effectuer l’opération dans votre navigateur. Les web app proposent souvent une expérience moins aboutie que via l’app mobile. Ainsi, vous serez moins tenté(e) de procéder. De plus, les web app ne vous inondent pas de notifications.

Si vous essayez d’éviter internet dans son ensemble, empêchez-vous d’utiliser l’app mobile et l’app web d’un service donné.

Cachez votre navigateur

Pour une expérience de téléphone sans internet, cachez votre navigateur. Il est impossible de désinstaller totalement le navigateur, mais vous pouvez le dissimuler à votre vue.

Sur iPhone, vous pouvez désactiver Safari via Réglages > Temps d’écran. Assurez-vous que Temps d’écran est activé, puis allez dans Contenu et Restrictions de confidentialité. Activez l’interrupteur, choisissez “Apps autorisées”, puis basculez le bouton à côté de Safari et iOS dissimulera le navigateur sur votre appareil.

Sur Android, vous pouvez désactiver Chrome via Paramètres > Apps et Notifications. Tapotez sur Chrome, puis Désactiver.

Désactivez les notifications

Les notifications comptent pour beaucoup parmi les sources de distraction. Pour ne plus l’être, soyez agressif avec ces dernières. Les notifications d’appels et autres SMS sont nécessaires, évidemment, mais le reste, vous pouvez tout à fait vous en passer. Si vous voulez savoir si vous avez des alertes dans telle ou telle app, ouvrez l’app vous-même. Désactivez un maximum de notifications, vous verrez l’effet immédiatement.

Simplifiez l’écran d’accueil

Lorsque vous déverrouillez votre iPhone ou Android, vous voulez accéder à des fonctions essentielles tout en limitant les distractions possibles. Simplifiez votre écran d’accueil au maximum. À l’extrême, vous pouvez ne garder que les apps Téléphone et Messages. Il y en a beaucoup d’autres, évidemment, qui peuvent être utiles au quotidien, comme l’appareil photo et l’app de navigation. Ou les Notes et le portefeuille.

Passez au noir et blanc

Les écrans de nos smartphones sont très grands et colorés à dessein. Cela participe à nous attirer. Pour le rendre moins attirant, faites disparaître la couleur. Pour ce faire, sur Android, direction les Paramètres > Accessibilité > Texte et affichage > Correction des couleurs et choisissez “Niveaux de gris”. Sur iPhone, c’est dans Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Filtres de couleurs. Tapotez sur l’interrupteur et choisissez “Niveaux de gris”.

Utilisez les thèmes à votre avantage

Les thèmes des smartphones ne servent pas qu’à nous exprimer. Comme les niveaux de gris, vous pouvez les utiliser pour rendre votre téléphone moins engageant. Cet utilisateur de Reddit, par exemple, a transformé son iPhone en dumbphone avec une interface en noir et blanc très minimaliste. C’est simple et très efficace. Suivez les instructions pour obtenir un résultat similaire.