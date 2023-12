50 millions de PS5 vendues par Sony en trois ans

On estime que les ventes de cette année surpassent celles des Xbox Series X et S avec une proportion de trois contre un.

Tl;dr La PlayStation 5 atteint 50 millions de ventes malgré une pénurie.

Sony dépasse largement les ventes de Xbox Series X et S.

La PS5 bénéficie d’une gamme de jeux très demandés.

Microsoft se concentre davantage sur les abonnements Xbox Game Pass.

La Playstation 5 triomphe malgré les obstacles

Sony a officiellement franchi la barre des 50 millions de ventes de sa PlayStation 5, en témoigne un billet de blog de l’entreprise. Cette performance est impressionnante, surtout si l’on considère les nombreux problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont rendu la PS5 rare après son lancement en novembre 2020.

Une compétition sans merci avec Microsoft

Selon les données d’Ampere Analysis rapportées par le Financial Times, Sony a presque triplé les ventes de ses concurrents, les Xbox Series X et S de Microsoft, cette année. Microsoft ayant choisi de ne pas divulguer ses chiffres de ventes officiels, Ampere estime que l’entreprise a vendu 7,6 millions de ses consoles de nouvelle génération cette année, soit une baisse de 15% par rapport à 2022. Par contre, les ventes de Sony ont “explosé de 65% pour atteindre 22,5 millions d’unités vendues”.

Que préfèrent les joueurs ?

La supériorité de la PS5 en termes de ventes n’est pas difficile à comprendre. Sony a une nette avance sur Microsoft en termes d’offre de jeux, avec des titres incontournables tels que le récent Spider-Man 2 et des suites très attendues comme God of War Ragnarok. Cependant, ce ne sont pas uniquement les titres haut de gamme qui explique cette différence. Microsoft se concentre davantage sur l’abonnement à Xbox Game Pass, offrant une vaste bibliothèque de jeux disponibles en streaming et jouables sur PC.