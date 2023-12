God of War Ragnarök revient avec Valhalla, un DLC roguelite totalement gratuit

Santa Monica Studio a dévoilé God of War Ragnarök: Valhalla lors des Game Awards 2023.

Tl;dr God of War Ragnarök: Valhalla est une expérience indépendante de l’histoire principale.

est une expérience indépendante de l’histoire principale. Inspiré du genre roguelite, le DLC gratuit Valhalla de God of War Ragnarök sera disponible à partir du 12 décembre prochain sur PS5 et PS4.

Il offre cinq niveaux de difficulté et des éléments personnalisables.

Valhalla, le DLC gratuit de God of War Ragnarök

Lors des Game Awards 2023, le studio américain Santa Monica Studio a dévoilé Valhalla, le premier DLC de God of War Ragnarök sur PS5 et PS4. Cette révélation surprise a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté sur les réseaux sociaux.

Un voyage personnel et réfléchi pour Kratos

Dans God of War Ragnarök: Valhalla, Kratos entreprend un “voyage profondément personnel et réfléchi“, explorant un futur qu’il n’aurait jamais imaginé possible. Ce DLC, inspiré du genre roguelite, introduit de nouveaux éléments dans l’univers de God of War. Le plus impressionnant est qu’il sera entièrement gratuit, une manière pour Santa Monica Studio de souhaiter de joyeuses fêtes à sa communauté. La disponibilité du DLC est prévue pour le 12 décembre 2023 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Une expérience séparée

Valhalla est décrit comme un épilogue aux événements de God of War Ragnarök, se déroulant après la bataille finale contre Odin. Cependant, il est conçu comme une “expérience séparée“, permettant aux joueurs de plonger dans l’histoire roguelite sans se soucier de la progression de l’histoire principale. Le DLC offre également cinq niveaux de difficulté, chaque niveau augmentant les récompenses obtenues lors des combats.