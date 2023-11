Zelda: Ocarina of Time revisité à la manière du Studio Ghibli dans un projet UE5

C'est magnifique et rend hommage à l'anniversaire des 25 ans du jeu. N'est-ce pas une belle façon de célébrer cet événement marquant ?

Tl;dr RwanLink, Youtubeur, recrée “Castle Town” de “The Legend of Zelda”.

Projet réalisé en Unreal Engine 5 pour le 25e anniversaire du jeu.

Le scénario s’inspire de l’esthétique du Studio Ghibli.

Le projet survient après l’annonce d’un film Zelda en live action.

Le voyage numérique de RwanLink dans ‘Castle Town’

Le Youtubeur RwanLink a marqué le 25e anniversaire de “The Legend of Zelda : Ocarina of Time” d’une manière qui a défié l’imaginaire des fans. Il a recréé l’univers de “Castle Town” avec l’harmonie et la beauté feriques propre à Studio Ghibli. Les personnages et environnements ont été minutieusement conçus dans Unreal Engine 5, exemplifiant une merveilleuse convergence entre le jeu vidéo et le cinéma d’animation.

Coup d’oeil à la cinématographie

L’hommage de RwanLink à Zelda commence par une splendide séquence d’ouverture dans le style Ghibli, avant de nous plonger dans l’animation du gameplay, évoquant des titres Zelda tels que “Wind Waker”, “Tears of the Kingdom” et “Breath of the Wild”. Des personnages iconiques tels que les Gorons, les Gerudo et même l’antagoniste, Ganondorf, apparaissent.

Ambiance de jeu et réaction des fans

Bien que certaines scènes semblent un peu saccadées, l’ensemble est impressionnant. Avec “des douzaines de PNJ justes là à tous les coins, beaucoup plus qu’on en trouve dans un vrai jeu Zelda”, et une bande sonore qui frôle la perfection, le monde de Zelda reconstruit est tout simplement charmante à explorer. L’annonce du projet de RwanLink a suivi de près celle du premier film Zelda en live action.