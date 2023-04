Avec l’aide de Nintendo, un musée a créé une borne d’arcade géante Donkey Kong

Le Strong National Museum of Play de New York fait réaliser une gigantesque borne d'arcade Donkey Kong. Une bête jouable de pas moins de 6 mètres de haut.

Le Strong National Museum of Play de New York a dévoilé tout récemment une borne d’arcade Donkey Kong aussi massive que pourrait l’être ce personnage culte du jeu vidéo. Pas moins de 6 mètres de haut la bête. Donkey Kong est actuellement à l’affiche de l’adaptation cinéma d’un jeu vidéo la plus populaire de tous les temps – Super Mario Bros, le film -, il est donc logique, finalement, qu’il ait droit à une borne aussi gigantesque.

Le musée a indiqué dans un tweet que Nintendo lui avait prêté son aide pour mettre au point cette borne d’arcade à nulle autre pareille, ce que l’on comprend tout à fait quand on sait à quel point Big N protège ses licences. Donkey Kong, après tout, fut l’hôte de la première apparition d’un certain plombier italien que l’on ne présente plus, même s’il s’appelait Jumpman ou encore Mr. Video à ce moment-là.

Cette borne d’arcade impressionnante sera exposée, et jouable, à tous les visiteurs du musée une fois son installation terminée, le 30 juin prochain. Comme vous pouvez le voir dans l’image, il y a une interface de contrôle à hauteur humaine, vous n’aurez donc pas à grimper une échelle pour atteindre le joystick et les boutons !

Cela pourrait en faire la borne d’arcade la plus grande du monde, mais aucune démarche n’a été formellement réalisée en ce sens. Qoi qu’il en soit, cette borne Donkey Kong est plus imposante que celle de 4,90 mètres NBA Jam qui trôné fièrement sur le salon du CES 2020 et celle, de la même taille, mais Tetris qui détient le record du monde actuel dans le Livre Guinness des records.

Le Strong National Museum of Play est dédié au jeu dans ses nombreuses et diverses formes. Il abrite par ailleurs le World Video Game Hall of Fame. Chaque année, le musée introduit de nouveaux jeux dans ce hall of fame. En 2022, ce fut notamment au tour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Dance Dance Revolution d’être intronisés.