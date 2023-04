Yu-Gi-Oh! World Championship : lieu et date pour la compétition internationale

Konami dévoile les détails concernant les qualifications pour Yu-Gi-Oh! Duel Links et Yu-Gi-Oh! Master Duel dans le cadre de l'édition 2023 du Yu-Gi-Oh! World Championship.

Pour participer au prestigieux tournoi Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 de l’éditeur japonais Konami qui aura lieu du 5 au 6 août prochain au palais des congrès de Tokyo, plus connu sous le nom de Tokyo Big Sight ou Tokyo International Exhibition Center, au Japon, les joueurs de Yu-Gi-Oh! Duel Links et Yu-Gi-Oh! Master Duel devront s’affronter sur mobiles, consoles et PC à l’occasion des Yu-Gi-Oh! WCS 2023 Qualifiers. A noter que les WCS 2023 Finals pour Yu-Gi-Oh! Master Duel utiliseront le format “Team Battle” et verront ainsi huit équipes composées des meilleurs duellistes au monde s’affronter pour tenter de remporter le championnat.

EFFECTIVE MAY 11, 2023: Konami Digital Entertainment, Inc. (KDE-US) strongly encourages, but does not require, all attendees to be fully vaccinated and to wear a mask. However, KDE-US reserves the right to implement a mandatory mask and/or vaccine requirement for any event. pic.twitter.com/yNuRTplM4h

