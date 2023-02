Yu-Gi-Oh! World Championship : la compétition internationale de Konami prépare son retour

Yu-Gi-Oh! JCJ, Yu-Gi-Oh! Duel Links et Yu-Gi-Oh! Master Duel seront à l'honneur lors du Yu-Gi-Oh! World Championship 2023.

Quatre ans après le dernier Yu-Gi-Oh! World Championship, l’éditeur japonais Konami annonce le retour de la compétition qui détermine les meilleurs duellistes au monde avec une édition 2023 accueillant trois tournois Yu-Gi-Oh! JCJ (jeu de cartes à collectionner), mais également un tournoi Yu-Gi-Oh! Duel Links (jeu de combat de cartes à collectionner en free-to-play sur mobiles et PC) ainsi que le tout premier tournoi Yu-Gi-Oh! Master Duel (deck building en free-to-play sur consoles, mobiles et PC).

Attention Duelists!

We are thrilled to announce that the "Yu-Gi-Oh! World Championship 2023" is scheduled to take place this summer!

Date: August 2023 (TBD)

Location: Japanhttps://t.co/ObW0IqCzD5#WCS2023#YuGiOhTCG#YuGiOhDUELLINKS #YuGiOhMASTERDUEL pic.twitter.com/MS0OGVS7Ug

— Yu-Gi-Oh! TCG (@YuGiOh_TCG) February 3, 2023