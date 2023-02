YouTube : Susan Wojcicki quitte son poste de PDG

Neal Mohan va prochainement remplacer Susan Wojcicki à la tête de YouTube.

Susan Wojcicki, PDG de YouTube depuis maintenant neuf ans, a décidé de renoncer à ses fonctions pour confier les rênes de la division vidéo de Google à Neal Mohan, son principal adjoint et actuel directeur produit de YouTube, afin de commencer un nouveau chapitre dans sa vie centré sur sa famille, sa santé et ses projets personnels. Malgré cette annonce de départ, elle assurera désormais un rôle de conseillère auprès de Google et de sa société-mère Alphabet.

Today, after nearly 25 years at @Google, I’m stepping back to start a new chapter. I'm inspired every day by creators around the world who bring people together on @YouTube. It's been an honor to have a front row seat to this incredible community. https://t.co/063sYalPzX — Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) February 16, 2023

Susan Wojcicki, une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley

Après avoir loué son garage à Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs du moteur de recherche Google, à la fin des années 1990, elle rejoint la firme de Mountain View en tant que responsable marketing et gravi les échelons au sein de l’activité publicitaire de Google. En 2014, Larry Page, alors PDG de Google, a confié à Susan Wojcicki la direction de YouTube, une société spécialisée dans la vidéo en ligne que Google avait acquise en 2006. Pendant des années, YouTube a connu une expansion féroce mais a eu du mal à devenir rentable. Susan Wojcicki s’est alors efforcée de remettre en question le marché de la publicité télévisée, de stimuler les créateurs et de renforcer ses liens avec les entreprises de médias.

YouTube perd Susan Wojcicki

Elle a également supervisé les années les plus difficiles de YouTube. Sous la présidence de Donald Trump, la plateforme a dû faire face à des problèmes d’extrémisme, de désinformation et de sécurité des enfants. Les principaux annonceurs ont boycotté la plateforme à plusieurs reprises en 2017. Depuis lors, Susan Wojcicki a progressivement rétabli la confiance avec les annonceurs et développé le service de streaming TV de YouTube. Neal Mohan a été le principal adjoint de Susan Wojcicki pendant des années, passant des activités publicitaires de Google à YouTube en 2015. Il était largement considéré comme son successeur naturel.