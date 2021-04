Yoshinori Ono devient président et directeur des opérations du studio japonais DelightWorks

Plusieurs mois après son départ, Yoshinori Ono annonce son arrivée chez DelightWorks (Fate/Grand Order, Melty Blood : Type Lumina, Sakura Kakumei) alors qu’on pouvait s’imaginer une collaboration avec Sony Interactive Entertainment pour avancer dans l’eSport et le versus fighting. Cantonné à un rôle de producteur pendant près de trois décennies, Ono-san est désormais prêt à viser plus haut dans la hiérarchie de l’industrie vidéoludique au Japon puisqu’il est désormais président et directeur des opérations du studio japonais DelightWorks à la place du fondateur Akihito Shouji qui se prépare à devenir chef exécutif de la direction.

Dear FGC, World Warriors.

On May 1st, I will be moving from Capcom to another company.

I'm going to be working at a studio that is a little different from the one I'm used to.

I'm also going to be looking at development from a different perspective than in the past. pic.twitter.com/Hch7kkGZA0

— Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) April 27, 2021