Xbox : un double tap sur la manette permettra bientôt de passer d’un appareil à un autre

Les manettes de nos consoles de jeux vidéo peuvent aujourd’hui, pour la plupart, être utilisées avec bien d’autres appareils que les consoles auxquelles elles sont normalement destinées. C’est particulièrement vrai pour la manette de Xbox Series X/S. Et très bientôt, une nouvelle fonctionnalité fera son apparition, pour simplifier la vie de celles et ceux qui jouent avec sur plusieurs appareils.

L’un des grands avantages de la manette Xbox, c’est sa polyvalence. Non seulement vous pouvez l’utilisez avec la console – encore heureux – mais grâce à sa connectivité Bluetooth, vous pouvez aussi l’utiliser avec nombre d’autres appareils disposant du Bluetooth, comme un smartphone, une tablette ou même un PC. Cela étant dit, le passage d’un appareil à l’autre est encore quelque peu frustrant.

La bonne nouvelle, c’est que, selon un tweet de James Shields, chef de produit chez Xbox, il semblerait que Microsoft travaille sur une mise à jour firmware qui permettra aux utilisateurs de double taper sur un bouton de la manette pour changer d’appareil. Ainsi, au lieu de devoir apparier et désapparier ou de passer par les paramètres, une fois la manette appariée à vos appareils, il suffira d’appuyer deux fois pour passer entre chacun d’entre eux.

Il faut aussi préciser que c’est une fonctionnalité qui était seulement disponible sur les manettes Xbox Series X/S. Cette mise à jour de firmware viendra la porter aux anciennes manettes Xbox, à savoir les manettes Xbox One avec Bluetooth, la Elite Series 2 et la manette Adaptive. Les joueurs de Xbox 360 ne pourront en profiter.

La mise à jour a été publiée sur les programmes Alpha Skip-Ahead et Alpha la semaine dernière. Elle devrait être disponible d’ici peu à tout un chacun. Espérons-le.

Demo of the new “double tap to switch devices” feature in action.

Making it easy to switch between the devices you play Xbox on: console, PC, mobile, etc. pic.twitter.com/4F6zT1Wwao

— James Shields (@shieldsjames) September 17, 2021