X travaille sur des fonctionnalités de streaming pour le jeu vidéo et de live shopping. Elon Musk poursuit son ambition d'un X à tout faire.

Elon Musk entend bien faire de X une “app à tout faire”. Et cela passerait, actuellement, par de nouvelles fonctionnalités vidéo, plus précisément du streaming de jeu vidéo et du live shopping. L’entreprise, connue il y a encore peu de temps sous le nom de Twitter, expérimente actuellement certaines fonctions basiques autour du streaming de jeu vidéo, comme ce que propose Twitch. Des fonctions qui sont accessibles aux abonnés X Premium.

Le multimilliardaire américain a montré la fonctionnalité récemment dans un stream Diablo IV de 54 minutes publié depuis un compte Twitter anonyme répondant au pseudonyme de @cyb3rgam3r420. Elon Musk a répondu peu après et confirmé que l’entreprise testait bien cette fonctionnalité. Un ingénieur de X, Mark Kalman, a aussi partagé une vidéo expliquant comment les abonnés Premium peuvent configurer un stream de jeu vidéo depuis leur compte en connectant Open Broadcaster Software (OBS) à leur compte Twitter via X Media Studio.

Pour l’heure, on ne sait pas à quel point X a l’intention de courtiser les streamers. Cette fonction semble aussi prendre en charge les commentaires durant les streams, mais pour l’heure, il manque encore un grand nombre de fonctionnalités proposées par les autres plateformes concurrentes. C’est en tous les cas l’un des derniers exemples montrant comment X se tourne vers les créateurs et les nouvelles fonctionnalités vidéo pour attirer davantage d’utilisateurs.

L’entreprise a aussi déclaré qu’elle allait expérimenter des fonctions de live shopping grâce à un nouveau partenariat signé avec Paris Hilton. Variety rapporte que la star américaine a signé pour “créer quatre programmes de contenu vidéo original par an qui incluent des fonctions de live shopping.”

Elon Musk poursuit son ambition d’un X à tout faire

On ne sait pas non plus si l’infrastructure de X pourra absorber facilement toutes ces nouveautés autour de la vidéo en direct. L’entreprise, qui a licencié une grande partie des ingénieurs en charge de la fiabilité du site l’année dernière, a connu des difficultés avec les grands streams audio et vidéo en direct, notamment ceux d’Elon Musk. Lorsque le Gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est apparu dans une discussion sur Spaces en mai pour annoncer sa candidature à la présidentielle, le stream a été grandement mis à mal.

Selon le biographe d’Elon Musk, Walter Isaacson, le problème était un résultat de l’instabilité causée par un transfert mal géré de l’un des datacenters de l’entreprise. Cependant, ces soucis ne semblent pas encore totalement résolus. La semaine dernière, Elon Musk tentait de se diffuser en direct pendant sa visite de la frontière américaine avec le Mexique, la vidéo a été coupée brusquement après environ quatre minutes. Il a pu relancer le stream, mais seulement après avoir envoyé un email à tous les employés, selon le journaliste Ryan Mac, du New York Times, dans lequel il demandait “S’il vous plaît, réparez ça.”