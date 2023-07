Diablo IV : Season of the Malignant donne le coup d’envoi de la saison de la malfaisance

Blizzard Entertainmnent dévoile le premier périple saisonnier de Diablo IV avec Season of the Malignant.

Avec Season of the Malignant, Diablo IV propose une nouvelle suite de quêtes aux personnages et aux adversaires inédits ainsi que des pouvoirs inédits pour annihiler la nouvelle corruption qui frappe Sanctuaire, le monde du célèbre hack’n’slash. De nouveaux boss, de nouveaux équipements, des bénédictions saisonnières, des titres exclusifs ou encore des transmogrifications inédites seront également à découvrir dans cette première saison de Diablo IV.

Un trailer pour Season of the Malignant, la première saison de Diablo IV

Diablo IV : Season of the Malignant sera disponible le 20 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via un Passe de Combat proposé sur le site officiel de Blizzard Entertainment.

L’éditeur américain précise que les joueurs ne seront pas dans l’obligation de refaire la campagne principale pour avoir accès à Season of the Malignant, la première saison de Diablo IV :

S’inscrivant dans la lignée des précédents jeux Diablo, les saisons permettent à tous les personnages-joueurs de démarrer un nouveau périple saisonnier avec les nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeux qui ont été ajoutées. Tout le monde étant au même niveau, les joueurs et joueuses peuvent essayer les nouvelles classes et configurations qui les intéressent, ou bien explorer la saison avec leur classe ou leur configuration favorite, tout en profitant des mécaniques saisonnières pour une expérience inédite. Pas la peine de repartir de zéro pour faire monter de niveau un nouveau personnage, car vous disposerez du renom obtenu en découvrant la carte et des avantages octroyés par les autels de Lilith trouvés par les personnages-joueurs. Si la monture est débloquée, vous pourrez l’utiliser immédiatement avec votre nouveau personnage. À la fin de chaque saison, tous les personnages seront déplacés vers le royaume éternel, où les joueurs et joueuses pourront y accéder de façon permanente.