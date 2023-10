X attaque X en justice pour contrefaçon de marque. Le premier procès d'une série qui pourrait être très longue.

X Corp, la société d’Elon Musk, fait aujourd’hui face à ce qui pourrait être le premier des procès liés à son nom. Une entreprise basée en Floride baptisée X Social Media accuse X Corp de contrefaçon de marque, notamment, pour l’utilisation de la lettre “X”. Elon Musk avait rebaptisé Twitter en juillet dernier, allant jusqu’à remplacer son logo iconique en forme d’oiseau par la simple lettre. Le multimilliardaire est connu pour aimer la lettre X, mais comme l’avocat spécialisé Josh Gerben le déclarait alors à Reuters, il y a “environ 100 % de probabilités que Twitter / X soit attaqué, par des opportunistes comme des plaignants tout à fait légitimes, pour ce nouveau nom.” Aujourd’hui, Josh Gerben représente justement le plaignant.

X attaque X en justice pour contrefaçon de marque

X Social Media se décrit comme une entreprise qui “offre ses services de publicitaire et de media social pour connecter des cabinets d’avocats et ceux qui ont besoin d’avocats depuis 2016”. Bien que son logo soit totalement différent du logo utilisé par le réseau social anciennement Twitter, l’entreprise argue dans sa plainte qu’elle “met fréquemment l’accent sur le ‘X’ de sa marque dans son marketing, ses blogs et ses newsletters pour mettre en avant son travail.”

La société de Floride indique aussi que la couverture médiatique obtenue par X lors du changement de nom a causé la confusion et conduit certains clients à penser que ses propres services publicitaires étaient offerts ou associés d’une quelconque manière à X Corp. “Dans la mesure où X est une plateforme de media social, les clients voient naturellement ‘X SocialMedia’ comme une plateforme de X Corps”, explique l’entreprise. Le plaignant a aussi indiqué à la cour avoir subi des pertes de revenus à cause du changement de nom de Twitter, et qu’il est très probable que la confusion se poursuive. D’autant plus que X Corp apparaît en haut des résultats de recherche lorsque vous cherchez “x social media”, ou tout du moins était-ce le cas lors du dépôt du dossier.

Le premier procès d’une série qui pourrait être très longue

De plus, la société accuse celle d’Elon Musk d’avoir déposé plusieurs dossiers de demande de marque, pour l’analyse de données, les services promotionnels, le consulting en entreprise et les services d’informations, ainsi que la recherche entreprise, client et marché. Autant de domaines comparables à la propre offre de X Social Media. Apparemment, X Social Media aurait transmis à la société d’Elon Musk une lettre de cesser et de s’abstenir en août 2023, mais X Corp a refusé d’arrêter d’utiliser la lettre. L’entreprise de Floride demande aujourd’hui à la cour une injonction, interdisant à la société d’Elon Musk de faire la promotion, la vente ou la distribution de services portant la marque “X”. Le plaignant demande aussi des dommages équivalant à trois fois ses pertes de profits.